Andoni Iraola apunta a Mario Gila para reforzar al Bournemouth

Mario Gila, central español de la Lazio, entra en la órbita del Bournemouth y otros grandes de Europa ante su falta de renovación

Andoni Iraola, entrenador del AFC Bournemouth, se ha consolidado como uno de los técnicos más destacados de la Premier League gracias a su habilidad para descubrir y potenciar talentos. Tras el éxito con Dean Huijsen, el técnico español busca repetir la fórmula con otro defensor que ha brillado en Italia: Mario Gila. Según Il Messaggero, el central formado en la cantera del Real Madrid se perfila como un objetivo prioritario para el mercado de verano.

Mario Gila, en la puerta de salida

El central de la SS Lazio atraviesa un momento crucial en su carrera. Con 16 partidos disputados esta temporada, Gila ha demostrado ser un jugador clave en el conjunto romano, destacando por su consistencia y capacidad defensiva. Sin embargo, el jugador no ha recibido la oferta de renovación que esperaba, lo que abre la puerta a escuchar propuestas de otros clubes.

El Real Madrid conserva aún el 50% de sus derechos de traspaso, lo que añade interés de cara a cualquier operación.

La competencia por Gila se intensifica

El interés por Mario Gila se ha disparado. En Italia, tanto el Inter de Milán como el AC Milan siguen de cerca su situación, reconociendo su fiabilidad defensiva y su margen de crecimiento. Paralelamente, en Inglaterra, Bournemouth y Chelsea se han sumado a la puja, buscando reforzar sus filas con un zaguero joven pero ya curtido en una liga de élite. Según el medio italiano y fuentes británicas, el precio del central rondaría los 30 millones de euros.

Un perfil que interesa en toda Europa

El talento y proyección de Gila lo convierten en un objetivo apetecible para clubes que buscan reforzar su defensa con jugadores jóvenes y experimentados en ligas competitivas.

El central español combina velocidad, lectura de juego y capacidad de anticipación, características que le han permitido destacar en la Serie A y ganarse el respeto de rivales y entrenadores. La falta de renovación de la Lazio aumenta las posibilidades de un movimiento internacional.

Próximos pasos y futuro incierto

Aunque Mario Gila sigue siendo un jugador de la Lazio, la situación contractual y el interés de clubes de primer nivel convierten su futuro en una incógnita.

Andoni Iraola podría ser el beneficiario de esta oportunidad, sumando al Bournemouth un defensor sólido que encaje en su estilo de juego. Mientras tanto, tanto en Italia como en Inglaterra, los equipos interesados preparan sus estrategias para intentar cerrar un fichaje que promete convertirse en uno de los más destacados del próximo mercado.