El Manchester City y Guardiola sonríen: Rodri, mucho más cerca de reaparecer

El regreso de Rodri Hernández está cada vez más cerca y Pep Guardiola ya deja entrever que el mediocentro puede reaparecer de forma inminente con el Manchester City

El Manchester City entra en una fase crucial de la temporada con sensaciones positivas, especialmente por la recuperación progresiva de varios futbolistas clave. En la previa del duelo liguero ante el Nottingham Forest, Pep Guardiola transmitió un mensaje de confianza y paciencia, consciente de que el equipo sigue plenamente vivo en todas las competiciones importantes.

Rodri, cada vez más cerca de volver

Una de las grandes noticias para el conjunto citizen es la evolución de Rodri Hernández. El centrocampista español, ausente desde principios de noviembre por una lesión muscular, ha dado pasos importantes en su recuperación. Guardiola confirmó que el mediocentro se encuentra en una fase muy avanzada y dejó abierta la puerta a su regreso inmediato. “Rodri está mucho mejor, muy mejor. Veremos si puede estar disponible, lo decidiremos”, explicó el técnico catalán.

La posible vuelta del Balón de Oro 2024 supone un refuerzo de primer nivel para el City, especialmente por su peso táctico y liderazgo en el centro del campo. Su presencia podría ser determinante en un calendario exigente.

El City, a la estela del Arsenal

En la Premier League, el Manchester City ocupa la segunda posición, a solo dos puntos del Arsenal, líder de la competición. Guardiola reconoció que siempre es preferible mandar en la clasificación, pero valoró positivamente la situación actual.

“Me gustaría estar diez puntos por delante, claro, pero la realidad es la que es. El Arsenal está haciendo una gran temporada y nosotros seguimos muy cerca”, afirmó.

El técnico recordó que el campeonato aún se encuentra en una fase temprana y que lo más importante es llegar fuertes al tramo final.

Buen panorama en Europa y en las copas

Más allá de la liga, el City también mantiene un escenario favorable en otras competiciones. En la Champions League, el equipo se sitúa en cuarta posición, con opciones reales de clasificarse directamente para los octavos de final si logra terminar entre los ocho primeros.

Además, el conjunto de Guardiola ya está en semifinales de la Copa de la Liga y se prepara para iniciar su camino en la FA Cup, un torneo que siempre figura entre los objetivos del club.

“Estamos bien posicionados en todas las competiciones. Ahora es cuestión de ir partido a partido”, insistió el entrenador.

Más regresos en el horizonte

Además de Rodri, Guardiola confirmó que otros futbolistas importantes están cerca de reaparecer. Jérémy Doku y John Stones continúan con sus procesos de recuperación, aunque todavía necesitarán algo más de tiempo antes de volver a competir.

Estas reincorporaciones permitirán al técnico ampliar las rotaciones y gestionar mejor el desgaste físico en un calendario cada vez más exigente.

Respeto y elogios al Nottingham Forest

En cuanto al rival del sábado, Guardiola tuvo palabras de reconocimiento para el Nottingham Forest, un equipo que considera bien trabajado y competitivo tras su regreso a la Premier League. También expresó sus condolencias por el reciente fallecimiento de John Robertson, leyenda histórica del club.

“Es un equipo que ha invertido mucho y que compite muy bien. Merecen todo nuestro respeto”, concluyó.

Con la enfermería vaciándose y los objetivos intactos, el Manchester City afronta el próximo tramo de la temporada con ambición… y con Rodri cada vez más cerca de volver a mandar en el centro del campo.