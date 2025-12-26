El fichaje de Semenyo pone en jaque el futuro de Oscar Bobb en el City

El mercado de invierno del Manchester City puede provocar un efecto dominó con Antoine Semenyo como fichaje clave y Oscar Bobb como posible salida

El mercado de invierno puede provocar movimientos relevantes en el Manchester City, y uno de los nombres que aparece señalado es el de Oscar Bobb. El joven atacante noruego, que comenzó la temporada con protagonismo, podría ver su futuro lejos del Etihad Stadium si el club culmina la incorporación de Antoine Semenyo, uno de los delanteros más cotizados de la Premier League.

La posible llegada del extremo ghanés no sería una operación aislada, sino una pieza clave dentro del proceso de reconfiguración que vive el City bajo la supervisión del director deportivo Hugo Viana, quien ha impulsado una profunda renovación del plantel.

Un inicio prometedor que se fue diluyendo

A sus 22 años, Oscar Bobb arrancó la campaña 2025/26 con buenas sensaciones, siendo titular en la contundente victoria por 4-0 ante el Wolverhampton en la jornada inaugural. Aquella actuación parecía marcar el inicio de su consolidación en el primer equipo de Pep Guardiola.

Sin embargo, el contexto cambió rápidamente. El extremo noruego arrastraba las secuelas de una fractura de pierna sufrida la temporada anterior, una lesión que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante varios meses y frenó su progresión justo cuando empezaba a ganar peso en la rotación.

Aunque regresó a la dinámica del grupo y sumó minutos, las molestias físicas recurrentes y la fuerte competencia interna le han impedido asentarse como una opción fija.

Competencia feroz en las bandas

El rendimiento al alza de Phil Foden, recuperando su mejor versión por la derecha, y la explosión definitiva de Jeremy Doku por el costado izquierdo han reducido el espacio de Bobb en el esquema ofensivo. Como consecuencia, sus oportunidades se han limitado en gran parte a partidos de Carabao Cup y apariciones puntuales en otras competiciones.

En este contexto, el fichaje de Antoine Semenyo supondría un golpe casi definitivo para las aspiraciones inmediatas del internacional noruego. El delantero del Bournemouth, de 25 años, está firmando su mejor temporada en Inglaterra, con ocho goles en 16 partidos de liga, cifras que han despertado el interés de varios gigantes del fútbol inglés.

Semenyo, prioridad absoluta del City

El Manchester City ha acelerado las negociaciones para hacerse con los servicios de Semenyo, cuya cláusula de salida, cercana a los 72 millones de euros más variables, solo estará activa durante los primeros días del mercado de enero. Clubes como Manchester United, Liverpool, Chelsea y Tottenham también han mostrado interés, pero el futbolista vería con muy buenos ojos recalar en el equipo de Guardiola.

El técnico catalán considera al atacante del Bournemouth una pieza ideal para diversificar el ataque y reducir la excesiva dependencia de Erling Haaland, aportando gol, potencia y desborde desde las bandas.

El futuro de Bobb, en juego

Según distintas informaciones procedentes de Inglaterra, si la operación por Semenyo se concreta, Oscar Bobb valorará seriamente una salida en busca de continuidad. A pesar de tener contrato con el City hasta 2029, el futbolista es consciente de que necesita minutos con regularidad de cara al Mundial de 2026, donde Noruega aspira a competir con ambición.

Equipos como el Borussia Dortmund ya han mostrado interés en su situación, conscientes del talento que atesora un jugador formado en la cantera del City y con experiencia en la élite pese a su juventud.

Una decisión clave en enero

Con 15 partidos disputados esta temporada y un palmarés envidiable para su edad —incluyendo títulos de Premier League, Supercopa de Europa, Mundial de Clubes y Community Shield—, Bobb afronta semanas decisivas. El mercado de invierno podría marcar un punto de inflexión en su carrera si el Manchester City termina apostando fuerte por Antoine Semenyo.