La Premier League se queda huérfana del Boxing Day y tiene sus motivos

Este 26 de diciembre, a diferencia de como lleva ocurriendo durante muchas temporadas, solo habrá un partido en Inglaterra y no se celebrará el clásico Boxing Day posterior al día de Navidad

El fútbol, en prácticamente toda Europa ha parado para que futbolistas, entrenadores y demás personas que forman los equipos, puedan pasar estas fechas navideñas con sus familias y de vacaciones. Aunque estas vacaciones no suelen ser demasiado largas porque la vuelta a los entrenamientos suele ser a final o a principios de año, los partidos oficiales de fútbol suelen parar en las ligas de Europa.

Esto no sucede así en Inglaterra y la Premier League. En las islas británicas se celebra desde hace varias temporadas el tradicional Boxing Day que suele coincidir normalmente con el día posterior al día de Navidad, es decir, el 26 de diciembre y que tiene como principal características que se disputan prácticamente todos los encuentros de la jornada en un mismo día, coincidiendo varios en el mismo horario.

La Premier League se queda sin el Boxing Day

El Boxing Day se debería celebrar este viernes 26 de diciembre en la Premier League pero según apuntan desde la propia Inglaterra, las propias televisiones han sido las causantes de que esta tradición se rompa en 2025.

La televisión y las cantidades de millones que pagan, mandan desde hace varios años en el mundo del fútbol y esto no es solo en Inglaterra y su Premier League, también pasa en LaLiga EA Sports, donde es habitual que los encuentros no coincidan en horarios aunque a veces es imposible y coinciden dos en el mejor de los casos. Esas jornadas de carrusel pegados a la radio o a la televisión ya son parte del pasado del fútbol y ahora las cadenas de televisión tienen mucho poder sobre qué hora se retransmiten los partidos.

De este modo, la Premier League solo tendrá este viernes un partido, el que enfrentará a partir de las 21:00 horas a Manchester United y Newcastle. Para los que añoren el Boxing Day, el sábado habrá un interesante menú con hasta siete encuentros. Aunque no es el Boxing Day, el aficionado al fútbol de la Premier League tendrá bastante entretenimiento en el último fin de semana de 2025.

El Arsenal se la juega con el acecho del Manchester City

La jornada 18 de la Premier League, sin el clásico Boxing Day, no estará exenta de emoción ya que el Arsenal, que jugará el sábado a las 16:00 horas ante el Brighton, saltará al césped sabiendo el resultado de su rival más peligroso por el liderato, el Manchester City.

Los de Pep Guardiola jugarán su partido a las 13:30 ante Nottingham Forest, partido para que el el técnico catalán ya avisó de que no tendrá miramientos en dejar a un jugador en casa si llega con más kilos de los deseados después de los días de Navidad.

El tercero en discordia, el Aston Villa, tendrá que esperar a las 18:30 para visitar al Chelsea y en caso de triunfo de los de Emery, también podrían apretar al Arsenal en la clasificación. Por tanto esta jornada 18 podría suponer un importante vuelco en la clasificación de la Premier League si se dan una serie de resultados.