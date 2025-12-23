Pep Guardiola avisa en el Manchester City con los excesos de Navidad

El técnico español se mostró tajante en relación a que sus jugadores puedan coger demasiado peso en la vuelta de vacaciones

El éxito de Pep Guardiola en el mundo del fútbol como entrenador tiene varios factores que el día que el catalán deje los banquillos se analizarán detenidamente. Pero uno de sus secretos es la máxima exigencia a sus jugadores, a nivel táctico y también físico. El técnico del Manchester City dejó este pasado lunes una muestra más de esa exigencia en su última rueda de prensa antes de Navidad.

Pep Guardiola sabe que estas fechas son muy propensas a que los jugadores cojan algún kilo de más por los típicos excesos navideños. El técnico del Manchester City informó de que antes de que sus jugadores se marchen de vacaciones, han sido pesados para saber qué variación de peso tendrán: "El viernes todos los jugadores se pesaron y el día 25 (de diciembre) estaré ahí controlando cuántos kilos han subido, si han engordado", declaró Guardiola.

Seguidamente el técnico del Manchester City justificó su exigencia ya que el cuadro citizens tendrá un partido ante el Notthingham Forest el próximo 27 de diciembre, perteneciente a la jornada 18 de la Premier League: "Desde el momento en el que lleguen después de tres días fuera quiero saber cómo han vuelto. Pueden comer, pero quiero controlarlos. Tengo que hacer una convocatoria para el día 27 contra el Nottingham Forest".

Guardiola, dispuesto a dejar jugadores fuera de la convocatoria

Pep Guardiola fue más allá y avisó de que en caso de que algún jugador llegue con kilos de más, los dejará fuera de la convocatoria para el duelo ante el Nottingham Forest: "Imagina que un jugador estaba perfecto (físicamente) y ahora llega con tres kilos de más... Pues se quedará en Mánchester, no viajará para el Nottingham Forest. Al 100%, ¡eso es seguro!".

Recordó el técnico del City que sus jugadores tendrán un día menos de vacaciones por, a su juicio, no jugar bien ante el West Ham: "Todo es perfecto, están en forma. ¿Has visto cómo corren? El problema no es correr. Cuando el equipo ganó la Premier League, fueron los segundos que más corrieron. Es increíble. ¿Los viste a todos? Phil (Foden) y Erling (Haaland) hoy (contra el West Ham)... Oh, me encanta. Una de las características de mis equipos, desde que empecé en el Barcelona B hasta ahora, es que corremos como animales. Pero no es suficiente. Tenemos que jugar mejor. Contra el West Ham no estuvieron bien".

Prosiguió justificando ese recorte en las vacaciones: "Los jugadores me pidieron que les diera el día libre y les dije: ‘No, porque no jugasteis lo suficientemente bien (contra el West Ham). Así que el domingo será día de recuperación, entrenaremos a los que no jugaron y, tras tres días libres, tendréis dos días para preparar el partido contra el Nottingham Forest’. Soy muy bueno leyendo lo que pasa en el partido, dónde están los espacios. En lo demás soy un desastre, pero eso sí lo sé. Y si los jugadores estuvieran en esa posición, podríamos crear más y más, pero no lo hicieron. Quizá porque sean nuevos. Aún así, a este nivel, tienen que hacerlo".

Guardiola apuesta por el descanso de sus jugadores

Por último, Guardiola dejó claro que en su filosofía como entrenador entra el darle descanso a sus jugadores cada vez que puede: "El tiempo libre depende del calendario. Siempre doy todo el tiempo libre que puedo. He aprendido de mi estancia en Inglaterra y lo he dicho muchas veces: hay que darles tantos días libres como sea posible. El calendario es muy apretado y los jugadores tienen que desconectar. Es importante que, en el momento del partido, estén frescos de cabeza y de piernas. Por eso tienen que recuperarse".