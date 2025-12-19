Guardiola abre la puerta a una posible salida: "No voy a estar aquí siempre"

Aunque Pep Guardiola asegura estar centrado en el Manchester City, no descarta que su etapa en el club inglés llegue a su fin en un futuro cercano

El nombre de Pep Guardiola volvió a colocarse en el centro del debate futbolístico tras publicarse informaciones que apuntaban a una posible salida del Manchester City al final de la presente temporada. Sin embargo, el técnico catalán se encargó de frenar cualquier especulación, asegurando que no existen conversaciones abiertas sobre su marcha y reiterando su compromiso actual con el club inglés.

Guardiola, que tiene contrato en vigor hasta el verano de 2027, compareció ante los medios con su habitual tono sereno, incluso irónico, para abordar un asunto que se repite temporada tras temporada.

“No voy a estar aquí para siempre”, admite Guardiola

El entrenador fue claro al reconocer que su etapa en el City tendrá un final, aunque sin poner fechas ni condiciones. “Tarde o temprano me iré, eso es evidente”, comentó, recordando que aún le restan 18 meses de contrato y que se encuentra “feliz, ilusionado y muy satisfecho” con la evolución del equipo.

Guardiola insistió en que el tema no está sobre la mesa y que, en estos momentos, toda su atención está centrada en el día a día deportivo. “No hay conversaciones. Punto final”, sentenció, dejando claro que cualquier escenario futuro llegará cuando tenga que llegar.

La prensa inglesa y el nombre de Enzo Maresca

Las especulaciones surgieron tras una información publicada por The Athletic, donde se apuntaba que esta podría ser la última temporada del técnico catalán en el banquillo ‘skyblue’. A raíz de ello, comenzaron a sonar posibles sucesores, entre ellos Enzo Maresca, actual entrenador del Chelsea y exasistente de Guardiola en el City.

Maresca no tardó en responder y fue tajante al calificar estos rumores como “cien por cien especulación”. El técnico italiano recordó que tiene contrato con el Chelsea hasta 2029, ampliable un año más, y subrayó que su mente está completamente enfocada en su actual proyecto.

El City, preparado para cualquier escenario

Aunque Guardiola ha descartado una salida inmediata, en el club son conscientes de que su ciclo no será eterno. Desde la dirección deportiva se trabaja con una planificación a largo plazo, algo que ha caracterizado al Manchester City en los últimos años, precisamente bajo la influencia del propio Guardiola.

El entrenador catalán renovó su contrato el año pasado y ya había expresado anteriormente su intención de tomarse un descanso cuando finalice su etapa en Inglaterra, tras más de una década al máximo nivel.

Un enfoque absoluto en el presente

Lejos de dejarse distraer por los rumores, Guardiola reafirmó que su prioridad es el próximo compromiso liguero y la preparación del equipo. “El fútbol cambia constantemente. Aunque firmes por diez años, nada está garantizado”, reflexionó.

Con un tono distendido, incluso bromeó sobre su futuro: “Quizá me vaya con 75 o 76 años”, comentó entre risas, dejando claro que no siente presión ni urgencia por tomar decisiones ahora.

Una figura clave dentro y fuera del fútbol

Más allá del terreno de juego, Guardiola también ha sido noticia recientemente por el cierre del restaurante Tast, un proyecto gastronómico impulsado junto a Ferran Soriano y Txiki Begiristain en el centro de Manchester. El local, dedicado a la cocina catalana, cerrará sus puertas tras seis años de actividad debido al complicado contexto económico.

Este episodio demuestra que, incluso para figuras del éxito como Guardiola, existen desafíos fuera del fútbol. Por ahora, el mensaje desde el Etihad Stadium es claro: Pep Guardiola sigue al mando, comprometido y centrado en su equipo. Los rumores, una vez más, quedan en segundo plano frente a la estabilidad deportiva y al presente de uno de los entrenadores más influyentes de la historia reciente del fútbol.