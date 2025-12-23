La Roma abre la puerta a la salida de Artem Dovbyk: la Premier, atenta

El futuro de Artem Dovbyk en la AS Roma queda en entredicho ante el creciente interés de la Premier League y la posibilidad real de una salida en el próximo mercado

La situación de Artem Dovbyk en la AS Roma atraviesa un momento delicado. A medida que se acerca el próximo mercado de fichajes, el nombre del delantero ucraniano comienza a ganar protagonismo fuera de Italia, especialmente en la Premier League, donde varios clubes siguen de cerca su evolución. En Trigoria ya no se descarta una salida anticipada si llega una propuesta convincente.

La dirección deportiva romanista considera que el atacante no ha logrado consolidarse como una pieza clave del proyecto, lo que ha abierto la puerta a posibles negociaciones para aligerar la plantilla y generar ingresos.

Un fichaje que no termina de despegar

Dovbyk aterrizó en la capital italiana tras rechazar propuestas de alto nivel, entre ellas una del Atlético de Madrid, apostando por liderar el ataque giallorosso. Sin embargo, su adaptación ha sido más compleja de lo esperado. La falta de continuidad, los cambios tácticos y la irregularidad colectiva han impedido que el ucraniano muestre el rendimiento que lo llevó a destacar la temporada anterior.

Según fuentes cercanas al club, la Roma ya ha comenzado a ofrecer al jugador a distintos equipos del fútbol inglés, entre ellos West Ham y Everton, conscientes de que no entra plenamente en los planes a medio plazo. La prioridad sería encontrar una solución en el mercado invernal.

La Premier League toma ventaja

El West Ham United aparece como el principal interesado. El conjunto londinense busca reforzar su delantera tras no haber encontrado el rendimiento esperado en algunas de sus apuestas ofensivas recientes. Además, la necesidad de cubrir posibles salidas ha llevado a los Hammers a explorar perfiles físicos y con gol, características que encajan en el perfil de Dovbyk.

Desde Inglaterra también se menciona a Sunderland como una alternativa, tras contactos impulsados por antiguos vínculos entre directivos y cuerpo técnico. La Roma mantiene abierta la puerta a una venta definitiva, con el objetivo de recuperar parte de la inversión realizada y reinvertir en otras zonas del campo.

Opciones alternativas y descartes internos

Otra vía que no se ha cerrado por completo es la de un intercambio o cesión cruzada con el Everton, donde el nombre de Beto aparece como posible moneda de cambio. Aunque la operación no es sencilla, ambas partes estudian fórmulas que puedan beneficiar a corto plazo.

En paralelo, el club ha tomado decisiones firmes respecto a otros jugadores. El joven Pisilli, que había despertado interés de equipos como Cagliari y Genoa, no saldrá. El entrenador Gasperini ha bloqueado cualquier traspaso, considerándolo un activo importante para el presente inmediato del equipo, especialmente ante la ausencia de El Aynaoui.

Voces autorizadas piden paciencia

El exdelantero de la Roma Roberto Pruzzo se ha pronunciado sobre la situación ofensiva del equipo y ha pedido calma con Dovbyk. En sus declaraciones, destacó la constante variación de esquemas y roles dentro del ataque, factores que, a su juicio, afectan directamente al rendimiento del ucraniano.

Pruzzo se mostró convencido de que, bajo la dirección adecuada, Dovbyk aún puede dar un salto de calidad, recordando que ya rindió a buen nivel en contextos complicados y con diferentes entrenadores.

Los números de la temporada

Hasta el momento, Artem Dovbyk ha disputado 14 partidos oficiales con la Roma en la presente campaña, registrando 2 goles y 2 asistencias. Cifras discretas que explican el debate abierto en el club sobre su continuidad.

El próximo mercado será clave para definir si la Roma apuesta por recuperar su mejor versión o decide cerrar su etapa antes de lo previsto.