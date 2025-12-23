Andoni Iraola con el fuerte interés millonario de los grandes de la Premier: “Espero no perder a Semenyo, pero el mercado es imprevisible”

Antoine Semenyo sigue en el foco del mercado invernal mientras Andoni Iraola busca mantener al delantero ghanés en el Bournemouth pese al interés de los grandes de Inglaterra

El delantero ghanés Antoine Semenyo se ha convertido en uno de los jugadores más codiciados del mercado invernal. Tras su gran rendimiento en el Bournemouth, clubes como Manchester United, Manchester City, Liverpool y ahora Chelsea han mostrado interés en hacerse con sus servicios. Semenyo cuenta con una cláusula de rescisión de 72 millones de euros (más 5 en variables), que estará activa hasta el 10 de enero, lo que añade presión a los equipos que desean contratarlo.

Un jugador clave para Bournemouth

Con 25 años, Semenyo ha demostrado ser determinante en el ataque de los Cherries. Hasta la fecha, suma 8 goles y 3 asistencias en 13 partidos de Premier League, destacando especialmente en los últimos encuentros, donde ha marcado en los dos partidos más recientes. El técnico Andoni Iraola ha elogiado su nivel y compromiso, aunque reconoce que el futuro del delantero no está completamente bajo su control:

"Antoine ha jugado muy bien, está comprometido con el equipo y espero que podamos retenerlo. Hay cosas fuera de nuestro alcance, y en el mercado nunca se sabe lo que puede pasar", declaró el entrenador.

Interés de los grandes de Inglaterra

El mercado inglés se ha volcado en Semenyo. Manchester United y Manchester City parecen liderar la carrera por el atacante, mientras que Liverpool evalúa su incorporación, especialmente tras la lesión de Alexander Isak, que dejará al equipo rojo sin su delantero durante al menos dos meses. Por su parte, Tottenham ha decidido retirar su interés y no continuará en la puja.

En las últimas horas, Chelsea realizó un sondeo inicial para conocer las condiciones del fichaje, pero según fuentes británicas, el club azul ha decidido no avanzar en la operación. Los Blues confían en la profundidad y calidad de la plantilla actual dirigida por Enzo Maresca, y seguirán monitorizando otras opciones ofensivas de cara a 2026.

Cláusula que marca la diferencia

La cláusula de rescisión de Semenyo es un factor crucial en la negociación. Aunque su rendimiento y proyección lo convierten en un objetivo apetecible, el coste elevado y la fecha límite del 10 de enero aumentan la presión sobre los clubes interesados. Para Bournemouth, el atacante sigue siendo una pieza clave y el club espera mantenerlo el mayor tiempo posible.

El futuro de Semenyo sigue abierto

Con tantos equipos interesados y su excelente temporada, el futuro de Antoine Semenyo promete ser uno de los temas más comentados del mercado invernal. Su capacidad de gol y compromiso con el Bournemouth lo han convertido en una joya del fútbol inglés, y todos los ojos estarán puestos en los próximos movimientos de Manchester United, City y Liverpool, mientras Chelsea opta por esperar.

El desenlace dependerá de las negociaciones, la cláusula de rescisión y, sobre todo, del propio jugador, que busca consolidarse en un equipo donde pueda mantener su nivel y crecimiento.