Jornada 18 de la Premier League 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la liga inglesa en vivo online

La Premier League no entiende de vacaciones de Navidad, de Nochebuena ni de nada que se le parezca. Cuando la mayoría del fútbol para en Europa, en Inglaterra tendrán la jornada 18 y se iniciará este viernes 26 de diciembre. Manchester United y Newcastle darán el pistoletazo de salida a la jornada 18 con un partido sumamente interesante a partir de las 21:00 horas.

Horario y dónde ver en TV la jornada 18 de la Premier League

La jornada 18 de la Premier League seguirá el sábado 27 con un 'Boxing Day' que no lo será como tal ya que este se celebra tradicionalmente el 26 de diciembre. El 27 se disputarán un buen puñado de duelos, concretamente siete. Empezarán a las 13:30 con el Manchester City visitando al Nottingham Forest. A las 16:00 horas habrá un importante plato fuerte con hasta cinco encuentros al mismo tiempo. Se medirán el líder Arsenal (ya conocerá el resultado del City) ante el Brighton, el Brentford ante el Bournemouth, el Burnley ante el Everton, el Liverpool ante los Wolves y el West Ham ante el Fulham. A las 18:30 se disputará el último partido del sábado entre Chelsea y Aston Villa.

Para el domingo solo habrá dos partidos que cerrarán esta típica jornada navideña en la Premier League. A las 15:00 horas, Sunderland y Leeds United se verán las caras. A las 17:30 se cerrará la jornada con el choque entre Crystal Palace y Tottenham. Toda la jornada 18 de la Premier Leaguue podrá seguirse en televisión a través de DAZN. Además, en ESTADIO Deportivo podrá seguir las noticias más importantes de la jornada en la Premier League y la clasificación actualizada al final de cada día.