El Tottenham reactiva la 'operación Samu' con una inversión millonaria

El nombre de Samu Aghehowa vuelve a escena en el mercado europeo como uno de los delanteros jóvenes más cotizados del momento

El Tottenham Hotspur se encuentra ante uno de los momentos más decisivos de su historia reciente. La directiva del club londinense ha decidido dar un golpe sobre la mesa y poner a disposición cerca de 200 millones de euros para reforzar la plantilla, convencida de que solo con una inversión ambiciosa podrá reducir la brecha con los gigantes de la Premier League y del fútbol europeo.

El objetivo es claro: elevar el nivel competitivo del equipo dirigido por Thomas Frank, quien ha recibido el respaldo total de los dirigentes para moldear el plantel según sus necesidades tácticas y deportivas. El mensaje interno es contundente: hay que fichar calidad contrastada en posiciones clave.

Samu Aghehowa, prioridad para el ataque

Uno de los nombres que encabeza la lista de deseos es el del delantero español Samu Aghehowa, actual jugador del FC Porto. El atacante, de apenas 21 años, ya estuvo en la órbita del Tottenham durante el pasado verano, aunque la operación no llegó a concretarse. Ahora, con mayor músculo financiero, el interés vuelve con más fuerza.

El club portugués es consciente del potencial del futbolista y no está dispuesto a negociar por debajo de su cláusula, fijada en 100 millones de euros. Desde Portugal aseguran que Samu no saldrá en el mercado invernal, pero el próximo verano podría convertirse en uno de los grandes protagonistas del mercado.

Los números avalan su proyección: en la última temporada disputó 41 partidos, acumuló más de 3.100 minutos, marcó 25 goles y repartió 3 asistencias, cifras que han despertado el interés de varios clubes de primer nivel.

Las dudas físicas aceleran la búsqueda de refuerzos

El interés del Tottenham por un nuevo delantero también está relacionado con la incertidumbre física de Dominic Solanke, uno de los jugadores considerados clave por Thomas Frank. A ello se suma la situación de Richarlison y del delantero cedido Kolo Muani, cuyo futuro a largo plazo sigue sin estar definido.

Además del ataque, el club también busca reforzar el lateral izquierdo, una zona donde la fragilidad física de Destiny Udogie ha generado preocupación en el cuerpo técnico. La prioridad es incorporar jugadores fiables que aporten continuidad y solidez.

Un equipo irregular que necesita estabilidad

En lo deportivo, el Tottenham ha mostrado dos caras muy diferentes. Mientras su rendimiento como visitante ha sido notable, cerrando el año como uno de los mejores equipos fuera de casa, su balance en el Tottenham Hotspur Stadium ha sido decepcionante.

En el último año natural de Premier League, los Spurs han acumulado 39 puntos en 37 partidos, una cifra que los situaría en la zona baja de la tabla. Esta irregularidad explica la urgencia por mejorar la mentalidad, la competitividad y la profundidad del plantel.

Jóvenes talentos y movimientos estratégicos

Más allá de los grandes fichajes, el club también observa con atención a sus jóvenes promesas. Nombres como Archie Gray, Lucas Bergvall, Luka Vuskovic y Luca Williams-Barnett representan el futuro de la institución. A ellos se suma la reciente incorporación del irlandés Mason Melia, un delantero de 18 años con amplia experiencia pese a su corta edad.

El Tottenham se prepara así para una reconstrucción ambiciosa, combinando inversión, talento joven y un proyecto sólido bajo la dirección de Thomas Frank. El próximo mercado será clave para definir hasta dónde pueden llegar los Spurs en su intento por volver a la élite.