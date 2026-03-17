Old Trafford clama por Casemiro: "un año más" para el brasileño

La afición del Manchester United se vuelca con Casemiro y pide su continuidad tras sus últimas actuaciones

El mediocampista brasileño Casemiro ha dejado claro que, pese a su salida anunciada del Manchester United al final de la temporada, no piensa bajar el ritmo. “No es momento de despedidas”, expresó el jugador, subrayando que todavía quedan objetivos importantes por cumplir en los próximos meses.

Aunque su contrato finaliza en verano y no habrá renovación, el exjugador del Real Madrid mantiene la mirada puesta en cerrar el curso al máximo nivel y contribuir al éxito colectivo del equipo.

Una temporada destacada en cifras

A sus 34 años, Casemiro está firmando una campaña muy sólida. Ha disputado cerca de una treintena de encuentros, con siete goles y dos asistencias, cifras que refuerzan su peso dentro del esquema de Michael Carrick.

Su rendimiento no ha pasado desapercibido. El exdefensor Jamie Carragher elogió su trayectoria reciente, destacando su impacto tanto en su llegada como en esta última etapa. Para muchos, el brasileño ha sabido cerrar el círculo con actuaciones de alto nivel, dejando atrás momentos menos brillantes.

Decisión firme del club pese a su rendimiento

A pesar de su buen momento, la directiva del Manchester United ha optado por mantener su decisión de no renovar al futbolista. El elevado salario del brasileño ha sido un factor determinante en un contexto donde el club busca reducir gastos y reestructurar la plantilla.

Figuras como Jim Ratcliffe, vinculado a la propiedad del club, consideran que es necesario ajustar la masa salarial. Por ello, la salida de Casemiro parece definitiva, independientemente de su rendimiento en el terreno de juego.

Clave en la lucha por la Champions

El brasileño sigue siendo decisivo. En el reciente triunfo ante el Aston Villa, fue protagonista al abrir el marcador con un certero cabezazo tras un saque de esquina. Este tanto resultó fundamental en una victoria que mantiene al equipo en la pelea por los puestos de Liga de Campeones.

Actualmente, los ‘red devils’ se posicionan entre los primeros clasificados, con ventaja sobre rivales directos como el Liverpool FC o el Chelsea FC. Gran parte de este éxito se explica por el rendimiento constante de jugadores experimentados como Casemiro.

El cariño de la afición y el peso en el vestuario

Más allá de los números, el brasileño ha logrado conectar con la afición de Old Trafford. En su último partido en casa, fue despedido con una ovación cerrada y cánticos pidiendo su continuidad.

Ese reconocimiento refleja su importancia no solo dentro del campo, sino también en el vestuario. Su técnico, Michael Carrick, ha destacado su liderazgo y capacidad para aparecer en momentos clave, subrayando la influencia que ejerce sobre el grupo.

Un final abierto pero con objetivos claros

Aunque su salida está decidida, Casemiro encara el tramo final de la temporada con ambición. Su objetivo es claro: seguir compitiendo al máximo nivel y dejar al equipo en la mejor posición posible.

El desenlace de esta historia ya está escrito en parte, pero el jugador quiere asegurarse de que los últimos capítulos estén llenos de rendimiento, compromiso y éxito colectivo.