Maldini señala el gran problema del Real Madrid con Diomandé: "Han pagado 140 millones"

Mbappé y Vinicius son "intocables", destaca Julio Maldonado 'Maldini', quien considera que al ex del RB Leipzig se le caen las opciones de entrar en el once titular de Mourinho en el Real Madrid; el luso considera que "tiene que ir poco a poco"

El Real Madrid ha comenzado la temporada con paso firme de la mano de Mourinho en el banquillo, pero el fichaje de Yan Diomandé ya empieza a generar debate. El futbolista marfileño llegó al Santiago Bernabéu como una de las grandes apuestas del conjunto blanco para el futuro, después de una operación que puede alcanzar los 140 millones de euros. Sin embargo, su presencia en los primeros partidos está siendo más testimonial de lo que podría esperarse por semejante inversión.

La situación ha sido analizada por Julio Maldonado 'Maldini', quien puso el foco en una cuestión evidente: el enorme nivel de competencia que existe en la parcela ofensiva del equipo dirigido por José Mourinho, donde Vinicius y Mbappé tienen un sitio reservado.

Maldini señala el problema de Diomandé

Tras la goleada del Real Madrid ante el Málaga (4-0), Maldini habló sobre el papel que puede tener Diomandé en el equipo blanco. Y su análisis apunta directamente a la dificultad que tendrá el joven atacante para encontrar un sitio en el once. “Han pagado 140 millones por él y Mbappé y Vinicius son intocables, así que el único hueco posible que tiene es esa banda derecha, lugar en el que ha puesto a Arda Güler en otros partidos, también puede jugar ahí Brahim”, explicó el periodista en Movistar.

Vinicius y Kylian Mbappé parten con un enorme peso dentro del proyecto de Mourinho, mientras que la banda derecha tampoco está libre de competencia. Arda Güler ha tenido protagonismo en esa posición y Brahim Díaz es otra alternativa para el técnico portugués.

Los 140 millones no cambian los planes de Mourinho

Mourinho, sin embargo, parece tener una idea muy diferente sobre cómo debe gestionarse la llegada de Diomandé. El entrenador portugués no quiere que el precio del fichaje condicione los tiempos del futbolista. Después del 4-0 ante el Málaga, Mourinho fue contundente al explicar que el atacante necesita paciencia. “Tiene que ir poco a poco”, señaló, recordando que ya ha participado en los tres primeros encuentros, con apariciones de 20, 15 y 30 minutos.

El técnico luso también destacó la actitud del jugador, su capacidad de trabajo y sus ganas de aprender. Para Mourinho, el precio de la operación no debe convertirse en una presión añadida: “No puedo mirar lo que hemos pagado sino al jugador joven con gran potencial”.

El Real Madrid no parece haber incorporado a Diomandé pensando únicamente en el rendimiento inmediato, algo parecido a lo hecho en su día con Vinicius. La apuesta es por un jugador joven, con potencial para convertirse en una pieza importante, pero al que el cuerpo técnico quiere incorporar progresivamente. Trabaja bien y mucho, es humilde y quiere aprender y trabajar. Me escucha y escucha a los compañeros. Va a crecer", explicó el luso.

Diomandé tendrá que ganarse su sitio

La competencia será, en cualquier caso, enorme. Mbappé y Vinicius tienen un peso específico difícil de discutir y Güler y Brahim ofrecen alternativas en la derecha. Por eso, Diomandé tendrá que aprovechar cada minuto que Mourinho le conceda. Mou sabe que Diomandé ha jugado "una temporada de alto nivel en la Bundesliga con el RB Leipzig". Por eso pide calma, y de paso, con ese argumento, permite que el trío de estrellas Vinicius, Mbappé y Bellingham siga siendo una ordenación que no pierde protagonismo: "Normalmente cuando se habla de un número así de gordo se habla de alguien que revienta con todo. No es el caso. Es demasiado joven, pero tiene un potencial increíble. Take it easy, calma"..