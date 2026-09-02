Leyenda del Real Madrid apunta a uno de los fichajes: "Tiene que ser muy muy bueno"

Fernando Morientes apostó por Yan Diomande, por el que los blancos han pagado más de 100 millones de euros después de solo una temporada en el Leipzig

El Real Madrid fue uno de los pocos equipos de LaLiga EA Sports que en el último día de mercado de fichajes no tuvo movimientos en sus oficinas. Ni en el apartado de salidas, ni en el de llegadas, donde los blancos ya habían hecho el trabajo en las anteriores semanas. El Real Madrid ha sido uno de los más activos en el mercado de fichajes de verano, debido posiblemente a que el Santiago Bernabéu se quedó el pasado curso huérfano de títulos, algo raro en el cuadro merengue.

La llegada de Mourinho, con ansias de volver a ganar un título con el Real Madrid propició la llegada de hasta seis jugadores sin contar la vuelta de Endrick desde el Lyon. Así, los blancos cerraron los fichajes de Cucurella, Carlos Espí, Dumfries, Ibrahima Konaté, Bernardo Silva y Yan Diomande.

Precisamente este último es uno de los que más expectación ha despertado. Fernando Morientes, ex jugador y leyenda del Real Madrid además de vestir las camisetas de equipos como Valencia o Liverpool, apuntó en palabras para el diario Marca la seguridad que tiene que tener el conjunto blanco para realizar la gran inversión que ha llevado a cabo por Yan Diomande.

Diomande, el fichaje seguro del Real Madrid

Fernando Morientes que cuando era jugador actuaba como delantero, confesó que uno de los fichajes que más expectación le ha generado en el Real Madrid es el de Yan Diomande: "Es uno de los que más ganas tengo de ver". El Real Madrid pagó por Diomande más de 100 millones de euros después de destacar notablemente en el Leipzig alemán en apenas una temporada. El de Costa de Marfil marcó 13 goles en Alemania, donde llegó después de sorprender a toda LaLiga EA Sports con el Leganés de Borja Jiménez.

Fernando Morientes confesó que el fichaje de Diomande es una apuesta arriesgada por parte del Real Madrid aunque también dejó claro que si desde el Bernabéu se han pagado más de 100 'kilos' es porque tienen certeza de su rendimiento: "Es una incógnita pero cuando un club paga lo que el Madrid ha pagado por él, evidentemente el Madrid tiene la certeza absoluta de que va a rendir". El ex futbolista añadió que si el Real Madrid ha realizado una apuesta tan fuerte por Diomande es porque tiene que ser muy bueno: "Si han pagado eso por él es que tiene que ser muy muy bueno".

El fichaje de Morientes en el fútbol actual

Preguntado Morientes sobre lo qué valdría en el mercado de hoy en día, el ex futbolista se colocó, en tono de humor, en un precio por encima de los 100 millones de euros, como Diomande: "110 millones. Es broma. Ahora el fútbol ha evolucionado mucho, ha cambiado mucho de mi época. Yo en casi todos los clubes en los que he estado el sistema era de 4-4-2, el delantero centro y otro. Ahora el delantero centro incluso es más pequeñito, es donde ha evolucionado el fútbol, pero yo siempre he pensado que los Espí por ejemplo son jugadores que son determinantes a lo largo de una campaña. Pues si hablamos del Fernando Morientes del 2002, 2003, internacional, tal y como está el fútbol valdría mucho".

Yan Diomande con el Real Madrid

Marc Cucurella y Rodri, los fichajes más destacados para Morientes

Por último, Morientes apostó por el mercado de jugadores españoles para poner en valor las llegadas de Marc Cucurella y Rodri a Real Madrid y Barcelona respectivamente: "Me han gustado varios. He estado atento a casi todos los equipos, a casi todos los fichajes. Alguno especialmente. Me gustó mucho el de Cucurella en su momento, que fue hace ya. Me ha gustado mucho el de Rodri por el Barça, me ha gustado el de Canales cuando lo vi, porque regresa a LaLiga y siempre me ha gustado mucho. Me ha gustado especialmente el de Aubameyang, que lleva tres jornadas y está en números de Bebeto, que se dice pronto. Jonathan David también con el Atlético. Son los más llamativos. El que más me ha gustado para el Madrid Cucurella, para el Barça Rodri, Balón de Oro".