Diomande, el fichaje estrella del Real Madrid, tiene un sueño: "¿Por qué no?"

El delantero de Costa de Marfil fue el último de los fichajes en presentarse en un acto celebrado en la intimidad este martes. El ex del Leganés posó junto a las Champions League y apostó por ganar una esta temporada junto a Mourinho, al que calificó como el "mejor entrenador del mundo". El africano entró en la lista para medirse a la Real Sociedad

El Real Madrid ha dejado claro este verano que en lo que se refiere a presentaciones de sus jugadores, no habrá actos públicos para evitar cualquier tipo de pregunta incómoda por parte de la prensa. Florentino Pérez, en aquella esperpéntica rueda de prensa en la que atacó a los periodistas que no seguían su discurso, demostró que los periodistas que publican informaciones que no le interesan le sobran y por ello los fichajes son presentados en actos privados.

Así ocurrió este martes con Yan Diomande. Uno de los fichajes que más ha ilusionado en el Real Madrid este verano y por el que los blancos pagaron más de 100 millones de euros al Leipzig, fue presentado junto a Florentino Pérez y a Pirri, presidente de honor del cuadro blanco. Diomande posó junto a la vitrina que alberga las Champions League del Real Madrid y el de Costa de Marfil no pudo evitar sorprenderse ante tanto trofeo.

Diomande no se corta y pide ganar una Champions League

Diomande dejó claro que estar delante de las Champions League y del resto de trofeos del Real Madrid era algo emocionante y apostó por ganar una 'orejona' esta misma temporada. "Ver todos estos trofeos te emociona para ganar otro más. Es muy emocionante competir en LaLiga y la 'Champions' para ganarlas, ¿y por qué no empezar este mismo año?", declaró.

Yan Diomande no se cortó a la hora de lanzar elogios hacia Mourinho y consideró al luso el mejor del mundo: "Estoy orgulloso de estar aquí porque este es el club más grande del mundo.Todo el mundo sueña con jugar en el Real Madrid, y voy a darlo todo. Que me entrene el mejor entrenador del mundo y compartir vestuario con los mejores jugadores del mundo es increíble". El jugador de Costa de Marfil debutó el pasado sábado en Liga con el Real Madrid ya que dispuso de 26 minutos ante el Espanyol. El que fuese jugador del Leganés podría debutar en el Santiago Bernabéu el próximo miércoles en el choque de los blancos ante la Real Sociedad.

Diomande: un fichaje trabajado e ilusionante a partes iguales

La llegada de Yan Diomande al Real Madrid no fue ni mucho menos sencilla. Hasta que el jugador de Costa de Marfil plasmó su firma en un contrato que lo vincula a los blancos hasta 2033, en el Bernabéu tuvieron que negociar con el Leipzig para que los alemanes cediesen y cumpliesen los deseos del propio Diomande. El costamarfileño salió del Leipzig tan solo una temporada después de llegar a tierras alemanas procedente del Leganés.

Diomande en su etapa en el Leganés

Fue en Butarque donde Diomande, en apenas 10 partidos de Liga, maravilló a Europa y provocó que el Leipzig apostase por él pagando más de 20 millones de euros. Apenas un año después, ese talento que Diomande demostró en Butarque, se ha terminado por confirmar con su fichaje por el Real Madrid.

La lista del Real Madrid para enfrentarse a la Real Sociedad

Diomande entró en la lista de convocados que el Real Madrid ofreció este martes para enfrentarse a la Real Sociedad el próximo miércoles y que está compuesta por un total de 24 futbolistas. Porteros: Courtois, Lunin y Mestre. Defensas: Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Carreras, Rüdiger, Dumfries y Mario Rivas. Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Fede Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Cestero y Alexis Ciria. Delanteros: Vinicius, Mbappé, Espí, Brahim y Diomande.