El debut de Diomande con el Real Madrid deberá esperar

El flamante fichaje del club madridista, que no pudo entrenarse este viernes por trámites administrativos, no entra en la convocatoria del equipo para el amistoso de este sábado contra el Ferencvaros en tierras húngaras

El debut de Yan Diomande, reciente y flamante fichaje del Real Madrid, deberá esperar unos días, después de que finalmente el costamarfileño no haya entrado en la lista de convocados madridista para el amistoso que le mide este sábado al Ferencvaros a partir de las 19.00 horas en e Ferencvaros Stadion de Budapest. El extremeño no se ha podido poner aún a las órdenes de Jose Mourinho.

Después de que se anunciara su fichaje en la tarde de este jueves, se esperaba que Diomande viviera en la mañana de este viernes su primer entrenamiento con el Real Madrid. Sin embargo, esta situación no se ha podido producir porque el jugador se encontraba resolviendo algunos trámites administrativos y burocráticos propios de su fichaje que lo han impedido.

Diomande podría estrenarse con el Real Madrid en Riazor

De esta forma finalmente se ha decidido que Diomande no forme parte de la lista de expedicionarios que viajan hasta Hungría para disputar el partido amistoso contra el Ferencvaros. Un debut que podía ser algo precipitado y que finalmente será en tierras húngaras. Quedan aún dos amistosos más para el Real Madrid antes de que acabe la pretemporada.

La siguiente cita del Real Madrid, tras el partido contra el Ferencvaros, será el miércoles que viene en Riazor ante el Deportivo de la Coruña. Un partido correspondiente al trofeo Teresa Herrera, que se celebrará desde las 21.30 horas, y que bien podría ser el estreno de Diomande con el equipo madridista que se enfrentará a un recién ascendido como el equipo blanquiazul. Ya para el domingo 16 queda el duelo contra el Schalke 04.

El que sí podría tener sus primeros minutos con el Real Madrid es Bernardo Silva

El que sí podría disfrutar este sábado de sus primeros minutos como futbolista del Real Madrid es Bernardo Silva. El portugués, uno de los fichajes del verano, es una de las novedades en la convocatoria para tierras húngaras. También están en la lista de expedicionarios el recién renovado Vinicius Junior y Brahim Díaz, los tres con apenas unos días de entrenamiento tras sus respectivas vueltas de vacaciones. Otra novedad es Dean Huijsen, ausente contra el Fiorentina en Klagenfurt por unas molestias sufridas durante los entrenamientos. También está el alemán Antonio Rüdiger, quien ya acumula sesiones suficientes de entrenamiento tras las vacaciones.

Los que todavía no están a las órdenes de Mourinho son los mundialistas que avanzaron más en la competición y que todavía se encuentran de vacaciones. Son los casos de Thibaut Courtois, Ibrahima Konaté, Aurélien Tchouameni, Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Marc Cucurella. Todos ellos se unirán a la disciplina del Real Madrid la semana que viene tras el tiempo de asueto obligatorio que marca el convenio de los futbolistas.

De esta forma, la lista de convocados del Real Madrid para el partido contra el Ferencvaros de Budapest es la siguiente: Lunin, Mestre, Navarro, Huijsen, Joan Martínez, Rüdiger, Lamini Fati, Mario Rivas, Trent, Dumfries, Carreras, Güler, Valverde, Bernardo Silva, Camavinga, Cestero, Lacosta, Ciria, Brahim, Vinicius, Yáñez, Endrick y Espí.