Hansi Flick explica la ausencia de Lamine Yamal: "Tenía un golpe"

El técnico del Barcelona compareció este sábado en la rueda de prensa previa al choque ante el Valencia de este próximo domingo en Mestalla. El técnico informó de los capitanes para la temporada con Raphinha y Pedri a su elección, diferente a la de los jugadores

El Barcelona quiere aprovechar este próximo jueves en Mestalla la derrota del Real Madrid ante el Real Betis en el arranque de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports. Los de José Mourinho rompieron su racha de triunfos y se quedan en la segunda plaza, por el momento, con un nueve de 12 puntos posibles. Si el Barcelona es capaz de vencer al Valencia a partir de las 21:00 horas del domingo, los blaugranas seguirán como líderes con tres puntos sobre los blancos.

Después del entrenamiento de la mañana de este sábado había ciertas dudas sobre si podría estar Lamine Yamal ante el Valencia. El internacional español, que se reencontró con el gol y su mejor sonrisa en el choque ante el Rayo Vallecano, se ausentó de la sesión junto al resto del grupo y generó ciertas alarmas. Hansi Flick explicó los motivos al tiempo que confirmó que estará disponible para medirse al Valencia.

El susto de Lamine Yamal, aclarado por Hansi Flick

Los periodistas congregados en la rueda de prensa de Hansi Flick no esperaron demasiado para preguntarle sobre Lamine Yamal, una de las estrellas del Barcelona. El alemán fue igualmente claro a la hora de disipar las dudas: "Ha salido a entrenar más tarde. Está bien para mañana".

Seguidamente Flick aclaró porque Lamine Yamal se ejercitó a menor ritmo que el resto de sus compañeros: "Tenía un golpe y era mejor que entrenará a menor ritmo, pero está perfecto para mañana". Lo que no dejó claro Hansi Flick es si Lamine estará ante el Valencia de inicio o descansará: "Con Lamine decidiremos si lo mejor es que descanse o no. Era importante que jugara 90 minutos en casa para mejorar su estado de ánimo y llegar a su nivel, y el último partido fue muy bueno. Mañana ya veréis el once".

Los capitanes del Barcelona

Con la duda sobre Lamine Yamal resuelta, Hansi Flick también apuntó a la votación de los nuevos capitanes del Barcelona y expresó la diferencia en las votaciones entre el cuerpo técnico y los jugadores: "Llevo aquí dos años y sabemos más sobre el equipo. Yo he decidido que Raphinha y Pedri sean capitanes y el vestuario votó a Lamine, Eric y De Jong".

El preparador del Barcelona también vio lógico la votación de la plantilla por Frenkie De Jong por la ausencia de Ter Stegen y Ronald Araujo: "Al no estar Ter Stegen ni Araujo es normal que le hayan votado. Yo elegí dos por su importancia en el vestuario. Con la elección del equipo y de los cinco estoy contento, necesitaremos que haya jugadores que puedan hablar, que asuman responsabilidad".

Los momentos de Gabriel Jesús y Koundé

Hansi Flick también hizo un breve análisis sobre Koundé y su falta de titularidades y uno de los últimos fichajes en llegar, el brasileño Gabriel Jesús. Sobre el galo valoró su trabajo para recuperar su mejor versión: "Es que es un gran profesional. No está arrancando como titular esta temporada pero para él es un reto. Sé que puede jugar de central y que prefiere de lateral porque tuvo un rendimiento top ahí. Siempre pensamos en lo que es mejor para el equipo, pero lo que puedo decir es que está trabajando para recuperar su mejor versión".

Sobre Gabriel Jesús, quién aún no ha debutado al llegar en los últimos días de mercado, Flick confirmó que aún no está al cien por cien pero disponible para jugar: "Me ha gustado mucho lo que he visto en los entrenamientos. Todavía no está al 100% pero puede jugar uno minutos. Podría entrar en la segunda parte, pero sin duda está listo. No se pone nervioso delante de la portería".

Por último, Hansi Flick valoró la derrota del Real Madrid y admitió que los blancos pudieron ganar aunque prefiere centrarse en el choque de Mestalla: "El Madrid jugó bien y creó muchas oportunidades para poder ganar el partido. Lo importante para nosotros es centrarnos en nosotros. Jugar a las 16.15h será duro por el calor, pero no lo tenemos que poner como excusas, jugar en Mestalla no es fácil".