El plazo del Valencia a Corberán para evitar su despido

Según informo Hugo Ballester de la Cadena Cope, el técnico dispondría de los tres duelos de Liga antes del parón de selecciones para tratar de reconducir la situación. Se medirá a Sevilla, Deportivo Alavés y Real Sociedad

Carlos Corberán vio como este pasado domingo el Barcelona de Hansi Flick pasaba por encima del Valencia con una contundente victoria por 0-5. Además, el Valencia solo ha sido capaz de marcar un gol en las cuatro primeras jornadas, lo que supone su peor arranque histórico en Liga. Sin embargo en lo que a puntos se refiere, el Valencia arrancó en otras ocasiones de peor forma y sin sumar ni uno solo en las cuatro primeras jornadas.

La imagen ofrecida por el Valencia este pasado domingo y la situación institucional del club provocaron que los aficionados se congregasen a la salida de Mestalla en señal de protesta y haciendo que interviniese la policía para garantizar la seguridad. Con el Valencia en un momento sumamente complicado, y ya van unos cuantos en los últimos años, la figura de Carlos Corberán empieza a estar en tela de juicio según apuntó el periodista de la Cadena Cope, Hugo Ballester.

El despido de Carlos Coberán en el Valencia

Carlos Coberán, según el periodista citado anteriormente, tendría de plazo por parte del Valencia hasta el próximo parón de selecciones que se producirá a partir del 20 de septiembre. En ese periodo, el Valencia de Corberán se enfrentará al Sevilla en el Sánchez Pizjuán (11 de septiembre a las 21:00 horas), al Deportivo Alavés en Mendizorroza (15 de septiembre a las 19:00 horas) y a la Real Sociedad en Mestalla el 20 de septiembre a partir de las 21:00 horas. La información publicada apunta además a que si Corberán no consigue cambiar la dinámica del equipo, será despedido.

La situación de Carlos Corberán en el Valencia

Esta información en torno al ultimátum que el Valencia le da a Carlos Corberán llega días después de que Ron Gourlay, CEO del conjunto de Mestalla, dejase claro en la rueda de prensa en la que informó del mercado de fichajes, que confiaba en el técnico y en la estabilidad. "Creemos que Carlos es la persona adecuada para llevar al equipo adelante. Estamos en un gran club y uno está sujeto a muchísima presión y en momentos como estos uno necesita estabilidad", declaró el CEO del Valencia.

Además Gourlay explicó la fase en la que se encontraba actualmente Corberán dentro del Valencia: "Corberán ha pasado diversas fases. Llegó en una situación difícil y logró sacar al club de una situación complicada. Después, la primera parte de la temporada pasada fue difícil y tomó decisiones para intentar corregir situaciones y problemas como habían surgido con la lesión de algún jugador. Ahora estamos en la tercera fase en la que el entrenador necesita estabilidad".

Corberán, con fuerza y convicción para sacar adelante al Valencia

Después de la estrepitosa derrota ante el Barcelona, Corberán fue cuestionado en rueda de prensa sobre su continuidad y el técnico valenciano se mostró convencido de poder darle la vuelta a la situación: "Yo siempre, desde que cogí este trabajo, tengo fuerza, tengo convicción y tengo responsabilidad. Y tenemos la responsabilidad de dar la vuelta a una situación que ha iniciado de una forma, como ha dicho tu compañero, más complicada que la del año pasado. Pero que tenemos que afrontar de la misma forma que ya transitamos o afrontamos momentos complicados, desde esa unión, desde esa convicción, desde esa responsabilidad, y dar la vuelta a esta situación".

Los números de Corberán en el Valencia

Carlos Coberán llegó al Valencia en diciembre de 2024 en sustitución de un Baraja que había ilusionado pero que no pudo mantener el nivel del equipo de Mestalla. En el Valencia, Corberán alcanzó este pasado domingo su partido oficial número 71, habiendo sumado 28 victorias, 18 empates y 25 derrotas. En lo que respecta a goles, los cinco del Barcelona llevaron la cifra a los 100 por 91 a favor. Su media de puntos por partido sumando Liga y contando de tres la Copa del Rey, es de 1,44 puntos por encuentro.