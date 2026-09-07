André Almeida, fichaje del Racing de Santander, recuerda el problema en el Valencia: "No conseguía estar feliz"

El nuevo jugador del Racing de Santander, que llega cedido procedente del Valencia, ha explicado su salida del conjunto de Carlos Corberán en su presentación oficial con el club cántabro: "Lo he pasado mal en los últimos tres años allí"

André Almeida ha sido de presentado como nuevo jugador del Racing de Santander. El centrocampista llega cedido del Valencia, sobre el que ha querido hablar ante los medios de comunicación. Además, el portugués ya ha podido debutar con el conjunto de José Alberto López, que fue en el duelo del pasado sábado ante el Rayo Vallecano, disputando hasta 35 minutos. De esta manera, el técnico cuenta con una nueva variante.

En este sentido, André Almeida ha confesado sus preferencias en el terreno de juego, además de dejar claro cuáles son sus principales características: "La gente piensa que soy un jugador ofensivo, pero no, yo soy mediocentro". Además, sobre su llegada al Racing de Santander, el centrocampista de 26 años ha comentado que el estilo "es muy bueno para mí, de calidad y espacios cortos".

André Almeida: "Necesitaba un cambio para mi cabeza"

Por un lado, Chema Aragón valoró el fichaje de André Almeida: "Puede jugar más arriba, pero le vemos jugando cerca de la base de la jugada. Necesita ver el fútbol de cara y disfrutar de la pelota". Por otro lado, el centrocampista portugués explicó que "la gente piensa que soy un jugador ofensivo, pero no, yo soy mediocentro. Me gusta jugar al fútbol".

El jugador del Racing de Santander explica su salida del Valencia: "Necesitaba un cambio para mi cabeza, jugar más, sentirme importante y me gusta mucho esta oportunidad. Estoy muy feliz, motivado e ilusionado por estar aquí. El estilo de juego del Racing es muy bueno para mi, de calidad y espacios cortos. Todos tenemos esa calidad en el centro del campo y quiero volver a disfrutar del fútbol, competir y conseguir los objetivos".

André Almeida: "En Valencia no conseguía estar feliz"

Por otra parte, André Almeida recuerda el problema en el Valencia: "Llevaba cuatro años en el Valencia. Lo he pasado mal en los últimos tres años allí. Sentirme importante. Apareció esta oportunidad y le dijo a mi agente que me gustaría venir aquí. En Valencia no conseguía estar feliz y aquí espero hacerlo jugando en mi posición".

Además, el centrocampista del Racing de Santander ha valorado el momento actual que vive el Valencia: "La situación en Valencia es complicada. La historia del Valencia es muy grande. Es complicado estar en Mestalla y en la ciudad y no sentir el apoyo de la afición. Les deseo lo mejor. Mi cabeza ya está centrada aquí".

Por último, André Almeida concluyó afirmando que, en el Valencia: "La primera temporada estaba muy motivado, con Gattuso era un juego bueno para mis características. Después nunca he tenido felicidad en el campo. No estaba cómodo por cosas que pasaron. En Valencia fue un error coger el '10' porque yo soy mediocentro. La gente pensaba que era mediapunta o banda".

Los motivos del fichaje de André Almeida por el Racing de Santander

Chema Aragón, director deportivo del Racing de Santander, que viene de perder ante el Rayo, confesó los motivos del fichaje de Almeida: "Los motivos de firmar a André Almeida son obvios. Es un jugador que tiene un talento en la pierna derecha y en la izquierda, a nivel técnico, muy alto. En Valencia ha jugado en alguna posición un poquito más ofensiva de sus características, no porque no pueda jugar de 10 o tirado a una banda".

El director deportivo del Racing, que firmó a Pablo García, explicó que "nosotros le vemos jugando más cerca de la base, en las posiciones de 8, inclusive ayudando en la posición de 6. Tuvimos la oportunidad de verle el otro día cuando salió. Ahora le comentaba que le veo sonreír, que es importante desde el primer día, cuando hemos hecho la videollamada para venir aquí".