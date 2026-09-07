Rodri Hernández, pillado en el banquillo del Barcelona, sobre el Valencia: "Son malísimos"

El campeón del mundo con la selección española fue 'cazado' en el banquillo de Mestalla, durante el encuentro entre el Valencia y el Barcelona, por las cámaras de El Día Después de Movistar+. El exjugador del Manchester City no se mordió la lengua con el nivel de los de Carlos Corberán: "Son muy flojos, muy malos"

Rodri Hernández se estrenó en el once del Barcelona en el encuentro del pasado domingo ante el Valencia. Hansi Flick dio entrada al campeón del mundo para que compartiera centro del campo con Pedri y Dani Olmo. En este sentido, el ex del Manchester City fue sustituido por Marc Bernal en el minuto 62, momento en el que recibió una ovación de Mestalla. Tras ello, el jugador reflexionó sobre el nivel de los de Carlos Corberán.

De esta manera, Rodri Hernández opinó, con el resto de compañeros del Barcelona que se encontraban en el banquillo, sobre el juego del Valencia, que le resultó especialmente sorprendente. Cabe destacar que el equipo de Carlos Corberán solo firmó dos tiros a puerta en todo el partido, además de tres remates totales en 90 minutos, por lo que la pitada en Mestalla hacia los suyos no tardó en llegar, con una mirada puesta, en el palco.

Rodri Hernández sorprende con su valoración sobre el Valencia: "Son muy malos"

En este sentido, Rodri Hernández fue 'cazado', por las cámaras de El Día Después de Movistar+, hablando con Pau Cubarsí y Eric García sobre el partido que estaba firmando el Valencia, que ya iba perdiendo por 0-3 en el minuto 50 del partido en Mestalla. El centrocampista del Barcelona le comentó a sus compañeros, sobre el conjunto de Carlos Corberán, lo siguiente: "Muy flojos, son muy flojos estos, en. Muy flojos, tío, muy malos".

Además, el internacional con España no se quedó ahí, ya que, instantes después comentó sus sensaciones de nuevo con el Valencia: "Son malísimos, son malísimos. ¿Cómo quedó el Valencia el año pasado?". Tras ello, Pau Cubarsí le respondió que el equipo dirigido por Carlos Corberán se quedó a poco de los puestos de Europa.

Por último, Rodri Hernández, tras los goles de Pedri y Lamine Yamal, que puso el 0-5 definitivo en Mestalla, opinó lo siguiente sobre el Valencia de Carlos Corberán y su actitud durante el segundo tiempo del choque de LaLiga EA Sports: "Tú, es que no han pasado del centro del campo en la segunda parte".

El Valencia de Carlos Corberán, en uno de sus peores momentos

Por su parte, el Valencia sigue sin levantar cabeza en este arranque de Liga. Los de Carlos Corberán han salido derrotados en tres de las cuatro jornadas de campeonato que llevamos hasta el momento, ante el Real Betis, Deportivo de A Coruña y, por último, frente al Barcelona. Además, el equipo che no pudo salir del empate en su estreno esta campaña contra el Celta de Vigo en Mestalla, empezando con malas noticias.

La mala dinámica no ha cambiado en un Valencia que terminó con mejores sensaciones la pasada temporada, incluso ganándole al propio Barcelona en Mestalla, por 3-1, en el último partido de la anterior campaña. Victorias ante la Real Sociedad y Athletic Club, en Anoeta y San Mamés, reforzaron el proyecto de Carlos Corberán en Mestalla, que está sufriendo en este arranque de Liga con un equipo que no ofrece buenass señales.

Carlos Corberán: "Es una situación que nos deja tocados"

Tras la derrota ante el Barcelona, Carlos Corberán explicó sus sensaciones con el momento que vive actualmente el Valencia: "Es una situación que nos deja todos tocados, pero tampoco nos deja hundidos. Es una situación difícil, pero vamos a buscar soluciones como equipo, con honestidad y trabajo".

El técnico del Valencia, que reconoció la situación en rueda de prensa, afirmó que "es un momento en el que aceptamos cualquier crítica a nosotros, porque la afición empieza la temporada con una ilusión grande y como entrenador no he conseguido que podamos darle esa ilusión o ese nivel. Nos toca transitar ese momento a nosotros juntos para encontrar las soluciones y cambiar la dinámica".