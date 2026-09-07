Cristian Tello se despide recordando la Copa del Betis y sus otros logros: "Me considero un privilegiado. He disfrutado de cada viaje, cada ciudad, cada equipo, cada gol..."

El ex del Real Betis y del Barça dice adiós a sus 35 años y tras jugar sus últimos años en el fútbol árabe

Cristian Tello deja el fútbol a sus 35 años. El ex del Barça y del Real Betis, entre otros, ha anunciado este lunes que cuelga las botas después de un periplo en el fútbol árabe que le ha llevado a ganar títulos en los últimos años.

El exjugador verdiblanco se retira tras una carrera que le llevó a ser internacional absoluto con España, jugar en grandes de Europa como el Oporto o la Fiorentina, alcanzar lo más alto en el club en el que se formó, el Barça, y cumplir su sueño de jugar en el Real Betis, un vinculo familiar que le lleva a su padre.

En total, seis países y ocho clubes diferentes: FC Barcelona, Oporto, Fiorentina, Real Betis, Los Angeles FC, Al-Fateh, Al-Orobah y Palm City, aparte de jugar en la cantera del Espanyol. "Hoy es uno de esos días difíciles para cualquier futbolista, ha llegado el momento de decir adiós al futbol profesional", anunció en sus redes el futbolista catalán, quien en el video de despedida expresó que "en la vida hubiese imaginado poder disfrutar de lo que más me gusta al máximo nivel durante 16 años", indica el extremo catalán.

Tello recordaba su carrera y reconocía que ha disfrutado mucho. "El fútbol me ha regalado momentos únicos con jugadores que quedarán para la historia. Me considero un auténtico privilegiado. He disfrutado de cada viaje, cada ciudad, cada equipo, cada gol, cada asistencia, cada título, cada celebración. Momentos que quedarán guardados en mi para siempre", añade.

Por último, admitía quedarse con sus buenos recuerdos, entre los que está la Copa del Rey ganada con el Betis o las ligas con Barça y Los Ángeles FC. "Los buenos te los llevas en el corazón y los no tan buenos me han servido para ser más fuerte y convertirme en la persona que soy", concluía Cristian Tello.

Tello, una trayectoria para el recuerdo

Formado en La Masia, Tello irrumpió en el primer equipo del Barça en la temporada 11-12. Su velocidad, desborde y capacidad para atacar los espacios le convirtieron rápidamente en una de las jóvenes promesas del conjunto azulgrana. Con el Barcelona conquistó LaLiga y la Copa del Rey, además de compartir vestuario con leyendas como Messi, Xavi e Iniesta.

Su carrera también le llevó a Portugal, Italia, Estados Unidos y Oriente Medio. Tras su primera aventura foránea, en Oporto y Fioretina, en el Real Betis vivió otra de sus grandes etapas, siendo protagonista en la conquista de la Copa del Rey de 2022. Con Los Angeles FC sumó además una MLS Cup, que tuvo a Gareth Bale como gran protagonista.

Internacional absoluto con España, Tello disputó un partido con la selección en 2013, una victoria en Ecuador donde entró supliendo a Iniesta. Ahora dice adiós al fútbol profesional con 512 partidos y 91 goles, dejando atrás una trayectoria marcada por la velocidad, el talento y la capacidad de reinventarse.