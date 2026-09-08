El Valencia, pendiente del estado de Guido Rodríguez: el plan con su regreso

El conjunto de Carlos Corberán quiere recibir luz verde con el regreso de Guido Rodríguez, que jugó por última vez en el choque contra el Real Betis en Mestalla. Por ello, desde el equipo che se trabaja en que el argentino pueda reaparecer este viernes frente al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán

Guido Rodríguez sigue recuperándose de su lesión, con un Valencia que está acusando considerablemente su baja. De hecho, el equipo dirigidido por Carlos Corberán, sin la figura del ex del Real Betis, ha caído derrotado contra el Deportivo de A Coruña y ante el Barcelona, siendo goleado por el conjunto de Hansi Flick. Por ello, el argentino sigue un plan específico que le podría tener de vuelta este viernes en la visita al Sevilla.

Guido Rodríguez sufrió el pasado 25 de agosto, en el choque ante el Real Betis, una lesión en la musculatura del cuádriceps de su pierna derecha, tal y como informaron los servicios médicos del Valencia. Por ello, el centrocampista tuvo que quedarse fuera de la convocatoria para visitar al Deportivo de A Coruña en Riazor y para recibir al Barcelona en Mestalla, partido que tuvo lugar el domingo y acabó en triunfo culé.

Carlos Corberán rebaja la tensión con la baja de Guido Rodríguez: "No puedes depender de un jugador"

Carlos Corberán quiso rebajar la tensión pese a la baja de Guido Rodríguez: "Si tú haces un sistema en un año con dependencia de un jugador, está mal elegido el sistema. Porque no puedes tener dependencia de un jugador para trastocar todo lo que organizativamente trabaja el equipo. Hay dos aspectos: el sistema lo podemos cambiar tanto como queramos, línea de cuatro, línea de cinco, atacar de una forma, atacar de otra..."

El técnico del Valencia dejó claro que "no puede depender, por supuesto, de un jugador. Hay una parte de la confección de la plantilla que es eliminar dependencias, y otro aspecto es que, juegue quien juegue, juega el Valencia. Juegue un jugador o juegue el otro, mañana juega el Valencia. Ña afición tiene que ver que luchamos por conseguir aquello que queremos. Y, por encima de un nombre propio, esa es la mentalidad que tenemos".

Los datos dejan en mal lugar a Carlos Corberán

Los datos no acompañan a Carlos Corberán en este inicio de Liga. Tras la baja de Guido Rodríguez, el técnico del Valencia ha decidido apostar por Ugrinic y Pepelu en la base de la jugada y con Javi Guerra y Sato en bandas, en el choque ante el Deportivo de A Coruña. Contra el Barcelona, el pasado domingo, el conjunto che inició en el centro del campo con las novedades de Dieng y Otorbi, pero el resultado fue incluso peor.

Además, el Valencia volvió a perder el registro de la posesión de balón en las dos últimas jornadas de LaLiga EA Sports, un argumento más que evidencia el problema actual del equipo de Carlos Corberán. Sin Guido Rodríguez, el conjunto che perdió control en el centro del campo y un manejo de la pelota que no pudieron llevar a cabo los efectivos que saltaron a Riazor y Mestalla en los encuentros anteriores del campeonato doméstico.

El plan del Valencia con Guido Rodríguez

En el Valencia urge que el regreso de Guido Rodríguez sea una realidad en los próximos días, pendiente de tener luz verde. El equipo dirigido por Carlos Corberán no tiene un calendario sencillo en las siguientes fechas, por lo que será necesario contar con los máximos efectivos posibles. El conjunto che visitará este viernes el Sánchez-Pizjuán para medirse al Sevilla de Luis García Plaza, que viene de empatar ante el Espanyol.

Tras ello, el Valencia volverá a jugar a domicilio para visitar al Alavés en Mendizorroza. Los de Quique Sánchez Flores han comenzado la temporada de una manera inmejorable. De hecho, vienen de golear a Osasuna por 5-2. Los de Carlos Corberán despedirán el mes de septiembre con la disputa del encuentro ante la Real Sociedad en Mestalla, en el partido previo al parón de seleccoines.

De esta manera, Guido Rodríguez, que se reencontró con el Real Betis, espera poder estar este viernes en el encuentro contra el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, ya que es la idea con la que cuentan en el Valencia en estos momentos, como ha informado el Diario AS. Junto al choque en tierras andaluzas, la equipo che espera que el argentino pueda tener luz verde para ser de la partida ante la Real Sociedad.