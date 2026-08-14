El Alavés despide a Nikola Maras

El Alavés ha decidido poner fin a la relación con Nikola Maras antes de tiempo. El central serbio, que tenía contrato hasta 2027, ha sido despedido de forma disciplinaria después de que el club detectara una "disminución manifiesta, voluntaria y continuada" de su rendimiento

El deportivo Alavés ha comunicado hoy jueves el final de la etapa futbolística en el club de Nikola Maras. El despido al central serbio ha sido disciplinario, ya que todavía tenía por delante un año más de contrato con la entidad.

La decisión llega después de una investigación interna en la que el club asegura haber detectado una reducción "manifiesta, voluntaria y continuada" del rendimiento habitual o pactado del futbolista.

Para sustentar su decisión, el Alavés ha recurrido a diferentes herramientas de análisis utilizadas habitualmente en el fútbol profesional. El informe elaborado por la entidad recoge información táctica y técnica obtenida a través de Wyscout, datos relacionados con el rendimiento físico procedentes de SkillCorner y registros sobre las cargas de trabajo y el comportamiento durante los entrenamientos mediante Catapult y WIMU.

Según la versión ofrecida por el club, el conjunto vitoriano considera que estos datos reflejan una bajada considerable e intencionada en el rendimiento diario del jugador. El futbolista serbio era conocedor del expediente abierto por el Alavés y tuvo la posibilidad de presentar las alegaciones que considerase oportunas antes de que se adoptara una decisión definitiva. Sin embargo, el club sostiene que las explicaciones aportadas por Maras no modificaron los hechos ni los fundamentos recogidos en el expediente.

Tres partidos y varias cesiones

Maras llegó al Alavés en 2022 procedente del Almería, inicialmente en calidad de cedido. El acuerdo contemplaba una opción de compra obligatoria vinculada al ascenso del conjunto vitoriano, algo que terminó produciéndose tras superar el 'playoff'.

Pese a convertirse posteriormente en propiedad del Alavés, el central apenas tuvo presencia con el primer equipo. Desde su llegada, solo disputó tres encuentros oficiales, todos ellos correspondientes a la Copa del Rey.

Su situación llevó al club a buscarle destino en forma de cesión durante las siguientes temporadas. El defensa pasó por Levante, Sporting de Gijón y Mirandés, sin conseguir hacerse un hueco definitivo en los planes del conjunto babazorro.

Este verano volvía a enfrentarse a un escenario similar, con la posibilidad de buscar una nueva salida. Lo que probablemente no entraba en sus planes era que su relación contractual con el Alavés terminara de esta manera.

El club ha decidido cortar por lo sano y el central serbio deja Vitoria con un despido disciplinario que pone el punto final a una etapa marcada por las cesiones y la ausencia de minutos.

Comunicado oficial del Alavés:

"El Deportivo Alavés comunica que ha resuelto la relación contractual que mantenía con Nikola Maras mediante despido, tras la conclusión del expediente disciplinario contradictorio incoado por una posible disminución de su rendimiento.

El procedimiento se ha desarrollado conforme a lo previsto en el Convenio Colectivo AFE-LALIGA y se sustenta, entre otros elementos, en un informe incorporado al expediente que analiza de manera integral y continuado el rendimiento del jugador durante la totalidad de su relación contractual con el Club, y su comparación con datos previos.

Para la elaboración de dicho informe se han evaluado diferentes parámetros objetivos de su actividad deportiva, en base a plataformas de reconocido prestigio y registros relativos a la carga y al comportamiento del jugador en los entrenamientos recopilados mediante sistemas igualmente reconocidos en el fútbol profesional.

Durante la tramitación del expediente, Nikola Maras ha tenido la oportunidad de formular las alegaciones correspondientes, sin que estas hayan desvirtuado los hechos y fundamentos que motivan la decisión adoptada por el Club.

En consecuencia, una vez concluido el procedimiento establecido, el Deportivo Alavés ha comunicado al jugador la resolución de su contrato"