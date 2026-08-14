Osasuna traspasa a Iker Benito por medio millón de euros

El club rojillo se despide de Iker Benito, que pone rumbo al Querétaro mexicano y del que obtendrán un beneficio de más de medio millón de euros

Osasuna está a punto de tener su debut en una nueva temporada de La Liga, aunque su partido de la primera jornada contra el Celta de Vigo ha sido aplazado. Por ello, aprovechan para seguir definiendo su plantilla para este nuevo curso, a falta de medio mes para que termine el mercado de fichaje. Este 14 de agosto han hecho oficial el traspaso de Iker Benito, por quién van a sacar más de medio millón de euros, además de conservar el 50% de los derechos del jugador.

El club rojillo ha llegado a un acuerdo con el Querétaro mexicano, que ficha al extremo derecho español, aunque no ha trascendido la duración de su nuevo contrato. Por lo menos es hasta 2027, ya que hasta esa fecha los mexicanos podrán obtener un 30% más de los derechos del jugador.

Osasuna traspasa a Iker Benito al Querétaro mexicano

El cuadro pamplonés confirma una nueva baja en su plantilla, esta vez en el ataque. Los rojillos han acordado el traspaso de Iker Benito al Querétaro mexicano, recibiendo 600.000 dólares por el 50 % de los derechos del canterano, tal y como han informado en el comunicado oficial anunciando su marcha.

"La entidad navarra quiere agradecer al canterano su profesionalidad y su comportamiento durante todas las temporadas en las que ha pertenecido a Osasuna. Asimismo, el Club Atlético Osasuna quiere desearle a Iker Benito la mayor de las suertes en su nuevo reto profesional" asegura el club pamplonés, que se despide de un jugador que destacó desde categorías inferiores.

"Osasuna se reserva, asimismo, un derecho de tanteo ante un eventual futuro traspaso del futbolista a otro equipo, de modo que la entidad rojilla mantendrá capacidad de intervención sobre el futuro del jugador" añade el equipo pamplonés, explicando las condiciones del traspaso de Benito.

Osasuna saca medio millón de euros por un canterano: el historial de Iker Benito

Iker Benito, que ahora tiene 24 años, llegó a la cantera de Osasuna en 2018, pasando por diferentes categorías hasta debutar con el primer equipo. El extremo derecho pasó por el Juvenil Liga Nacional, División de Honor y Osasuna Promesas antes de debutar con Osasuna, durante la temporada 2021/2022.

A lo largo de estos años, y con una rotura de ligamento cruzado entre medias, ha disputado 19 encuentros con el primer equipo y ha anotado dos goles con la camiseta rojilla. Por ello, el club se despide de él agradeciendo su "profesionalidad y su comportamiento durante las temporadas" en las que apenas ha tenido protagonismo en el once inicial.