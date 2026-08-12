Osasuna apuesta fuerte por Rockson Yeboah

Osasuna refuerza su defensa con Rockson Yeboah. El central ghanés llega procedente del IFK Göteborg a cambio de 3 millones de euros y firma hasta 2031, con una cláusula de rescisión de 30 millones. El club sueco se reserva además el 30% de una futura plusvalía

Osasuna ha cerrado una nueva incorporación para reforzar su defensa. El conjunto navarro ha alcanzado un acuerdo con el IFK Göteborg para hacerse con los servicios de Rockson Yeboah, central ghanés de 22 años que se compromete con el club rojillo para las próximas cinco temporadas.

La operación se ha cerrado por 3 millones de euros, mientras que el conjunto sueco se guarda un 30% de la plusvalía que pueda generar una futura venta del futbolista. Osasuna, por su parte, blinda a su nuevo jugador con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros.

Yeboah ha firmado hasta el 30 de junio de 2031 y se convierte en una apuesta de futuro para el proyecto rojillo. El defensa llegará a Pamplona en las próximas horas para incorporarse a la disciplina del equipo y comenzar a trabajar bajo las órdenes de Ramis.

Un central con potencia y recorrido

Nacido en Berekum (Ghana) el 2 de agosto de 2004, Yeboah destaca especialmente por sus condiciones físicas. Con 1,90 metros de altura, el zaguero combina potencia, velocidad y capacidad para imponerse en los duelos.

Una de sus principales características es precisamente su velocidad. El central ha alcanzado picos de 34,96 kilómetros por hora, una cifra que le permite corregir espacios y defender a campo abierto con garantías.

También destaca en el juego aéreo. Durante la presente temporada con el Göteborg, Yeboah se ha impuesto en el 77,42% de sus duelos aéreos, mientras que su porcentaje de éxito en los enfrentamientos defensivos alcanza el 74,67%.

Su rendimiento le ha permitido consolidarse en el primer equipo del conjunto sueco. En total, acumula 44 encuentros oficiales con el Göteborg, además de haber contribuido con dos goles.

Una apuesta de futuro para Osasuna

Con su llegada, Osasuna incorpora juventud y margen de crecimiento para una posición que considera clave en su proyecto. El club navarro ha decidido realizar una inversión de tres millones de euros para hacerse con un futbolista al que considera preparado para dar el salto al fútbol español.

Yeboah tendrá ahora el reto de adaptarse a LaLiga y competir por un puesto en la defensa rojilla. Su capacidad física, velocidad y fortaleza en el juego aéreo son algunas de las cualidades que han convencido a Osasuna para apostar por él.

El central aterrizará próximamente en Pamplona y, tras completar los trámites correspondientes, será presentado como nuevo jugador del conjunto navarro. Su contrato se extenderá durante las próximas cinco temporadas, con una cláusula de 30 millones que refleja la apuesta del club por el joven defensa ghanés.