Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna, explica la venta de Víctor Muñoz

El director deportivo de Osasuna ha dejado claro que la venta de Víctor Muñoz ha sido "tremenda", pese a la importancia de su salida a nivel deportivo. Por otro lado, ha detallado los planes del club en el mercado de fichajes

Osasuna ha presentado en el día de hoy a Jonathan Dubasin como nuevo jugador del conjunto rojillo. El delantero, que ya ha debutado con el equipo dirigido por Luis Miguel Ramis, ha estado acompañado de Braulio Vázquez, director deportivo de la entidad. En este sentido, se ha manifestado por diferentes temas que rodean a la entidad, como el aspecto económico en pleno mercado de fichajes o la venta de Víctor Muñoz.

Braulio Vázquez, sobre el fichaje de Dubasin: "Estoy convencido de que hemos acertado"

De esta manera, Braulio Vázquez ha atendido a los medios de comunicación, para hablar, en primer lugar, del fichaje de Jonathan Dubasin: "Creo que Jonathan tiene unas características que este equipo necesitaba. Nos aporta profundidad, velocidad y capacidad para atacar los espacios, algo para lo que tampoco tenemos demasiados futbolistas en la plantilla. Quiero poner en valor el esfuerzo que ha realizado para estar aquí".

Además, Braulio Vázquez ha añadido que "teníamos unas condiciones económicas acordadas con él y, como nosotros no alcanzábamos lo que solicitaba el Sporting, el propio jugador aceptó reducir el salario que iba a percibir. Eso demuestra hasta qué punto quería venir a Osasuna. Estoy convencido de que hemos acertado también a nivel personal. Quiero agradecerle enormemente que haya apostado por nosotros".

Braulio Vázquez: "Estamos trabajando y manejamos tres o cuatro jugadores"

El director deportivo de Osasuna comentó las prioridades del club en el mercado: "En la zona defensiva tenemos claro que, si podemos, vamos a mejorar la plantilla tanto cuantitativamente como cualitativamente. Estamos trabajando y manejamos tres o cuatro jugadores. Necesitamos reforzar esa parte especialmente por una cuestión numérica. Tenemos que intentar acertar con futbolistas que nos ayuden durante toda la temporada".

Braulio Vázquez apuntó que están "atentos a la parte de arriba. Si aparece un futbolista que por sus características entendemos que puede sumar y mejorar lo que tenemos, intentaremos incorporarlo. La prioridad ahora mismo, sobre todo por número de efectivos, está en la defensa, pero estamos abiertos a aprovechar una oportunidad ofensiva si consideramos que realmente mejora la plantilla".

Braulio Vázquez: "Nuestro objetivo vuelve a ser la permanencia"

Braulio Vázquez dejó claro el objetivo de Osasuna: "Nuestro objetivo absoluto vuelve a ser la permanencia. Tenemos que tener muy claro quiénes somos y la dificultad que supone cada temporada en Primera División. A corto plazo nuestro objetivo es ir a Vigo e intentar puntuar. No debemos dejarnos llevar por un amistoso ni pensar que todo está mal. Tenemos que mantener tranquilidad y acertar con las decisiones que tomemos."

El director deportivo salió en defensa de la plantilla: "Tenemos en la plantilla al mejor delantero de la historia del club y tenemos futbolistas como Moncayola o Aimar que han demostrado muchísimo aquí. Creo que hay jugadores a los que se está criticando demasiado y estoy convencido de que van a recuperar su mejor nivel. Llevan mucho tiempo dando rendimiento a Osasuna y tenemos confianza en ellos".

Braulio Vázquez: "Iker Benito está prácticamente cerrando su salida"

Braulio Vázquez comentó la situación de Iker Benito, en la rampa de salida: "Está prácticamente cerrando su salida y ahora mismo seguramente estará en un aeropuerto camino de México. Es una transferencia. Él no terminaba de sentirse cómodo jugando como lateral derecho y le ha aparecido una buena posibilidad para actuar en una posición más natural para él, como extremo. Entendimos que podía ser una solución buena para todas las partes".

Braulio Vázquez comentó que "a día de hoy no tenemos previstas más salidas de la primera plantilla". Cabe recordar que Osasuna ha dado salida a Sheraldo Becker, Javi Galán, Víctor Muñoz, Manu Rico y Juan Cruz, siendo movimientos importantes en el equipo de cara a una nueva etapa con Luis Miguel Ramis al frente del banquillo de El Sadar.

Braulio Vázquez se pronuncia por la venta de Víctor Muñoz

Braulio Vázquez habló del dinero ingresado por Víctor Muñoz, que ya está entrenando con el Liverpool: "No podemos pensar que todo el dinero obtenido con la venta de Víctor Muñoz está disponible para gastarlo en futbolistas. El club tiene otras obligaciones y hay que contemplar las deudas pendientes, determinados pagos, adelantar el IVA y también actuaciones como la reforma de Tajonar".

El director deportivo de Osasuna siguió explicando que "no todo el dinero puede ir directamente al verde. Tenemos que trabajar dentro de nuestra realidad económica y utilizar los recursos de forma responsable, intentando al mismo tiempo mejorar la plantilla. Además, Braulio Vázquez calificó de "tremenda" la venta de Víctor Muñoz, aunque "a nivel deportivo es una baja importante".