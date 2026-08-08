El futuro de Iker Benito se calienta con un plan establecido en Osasuna

La continuidad de Iker Benito se complica tras últimas decisiones tomadas por Luis Miguel Ramis, sin minutos ante el Nápoles y fuera de la convocatoria frente al Al‑Ain, por lo que le sitúan de lleno en la rampa de salida pese a tener contrato hasta 2027

El futuro de Iker Benito entra en una fase decisiva en pleno mercado de fichajes. El jugador tiene contrato hasta 2027 pero Luis Miguel Ramis podría tener un plan definido con el delantero, que no es otro que el de buscarle una salida. El técnico ya le 'mandó' un mensaje el pasado miércoles dejándole sin minutos en el encuentro amistoso ante el Nápoles, sabiendo la dificultad que puede llegar a tener en la inminente temporada.

Cabe recordar que Iker Benito sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y sutura meniscal en la rodilla derecha el pasado mes de octubre, lo que le ha tenido apartado de los terrenos de juego desde entonces. Además, el delantero reapereció el pasado ocho de mayo, en el encuentro de LaLiga EA Sports frente al Levante, disputando ocho minutos. Tras ello, el futbolista de 23 años mejoró a nivel físico una vez finalizada la campaña.

Luis Miguel Ramis aclara sus ideas con Iker Benito

Luis Miguel Ramis empieza a asentar sus ideas desde sus primeras semanas al frente del banquillo de Osasuna. El técnico, desde el día de su presentación oficial, ha dejado claro cómo quiere que juegue su equipo, con varios partidos que ha disputado ya el club rojillo que han dado evidencias de las mismas. Además, Iker Benito ha sido muy protagonista en los tres primeros amistosos que ha disputado el conjunto navarro.

Iker Benito fue de la partida ante el Racing de Santander, disputando de hecho los 90 minutos, algo que se repitió en los siguientes choques de Osasuna, frente a Ipswich y Norwich. Además, en los tres, el delantero ha jugado el encuentro completo, dejando clara su idea Luis Miguel Ramis. Sin embargo, el técnico sorprendió dejando en el banquillo al ex del Mirandés en el duelo ante el Nápoles, momento que pudo ser clave.

Iker Benito, ante un futuro incierto en Osasuna

En este sentido, Luis Miguel Ramis no le dio ni un minuto a Iker Benito en el choque ante el Nápoles, que acabño en derrota de Osasuna por 2-1. Esta situación se ha dado en el partido frente al Al-Ain de hoy en El Sadar, dónde el técnico del conjunto navarro ha dejado fuera al delantero de la convocatoria, optando por otros perfiles como el de Aimar Oroz, Rubén García o Ante Budimir, que es un fijo en la punta de ataque.

Por ello, pese a que Iker Benito tiene contrato con Osasuna hasta 2027, las últimas decisiones de Luis Miguel Ramis le han podido abrir las puertas de salida en este mercado de fichajes, ante diferentes intereses que puedan llegar por su incorporación. El delantero cuenta con experiencia en el Mirandés y Andorra, además de tener experiencia en las diferentes categorías del conjunto navarro.

Osasuna sigue planificando el mercado de fichajes con altas y bajas confirmadas

Además, Iker Benito puede saber ya que está en la rampa de salida de Osasuna, ya que desde la dirección deportiva se encuentran valorando diferentes opciones para que su marcha sea real, tal y como ha informado el Diario de Navarra. Las diferentes alternativas de Luis Miguel Ramis en el lateral y en el extremo le dejan con pocas probabilidades de tener muchos minutos esta temporada al exjugador de Andorra y Mirandés.

Por el momento, Osasuna se ha reforzado con fichajes como el de Jonathan Dubasin, que ha firmado hasta 2030 y llega para sumar un efectivo más en la parcela ofensiva del conjunto de Luis Miguel Ramis. Más allá del belga, el club rojillo tuvo de vuelta Sheraldo Becker tras volver de cesión, como únicos movimientos en un equipo que no ha tenido tantos movimientos en este mercado de verano.

Osasuna también ha llamado a la puerta de Álex Lizancos, mejorando una oferta para el que puede ser el segundo fichaje del equipo de Luis Miguel Ramis en este mercado. Por ello, restan algo más de tres semanas de esta ventana de traspasos en la que se pueden terminar de definir el futuro de varios jugadores, como es el de Iker Benito, que podría salir en las próximas semanas y no quedar libre el año que viene.