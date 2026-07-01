Ecuador denuncia ante la FIFA la serenata que incendia el Mundial

La Federación Ecuatoriana eleva un reclamo formal por los ruidos junto al hotel de concentración antes del duelo de dieciseisavos ante México y destapa otro problema organizativo en la Copa del Mundo 2026

Ecuador presentó una queja formal ante la FIFA por los hechos ocurridos antes del duelo contra México@LaTri

Ecuador llegó al cruce contra México con una queja formal sobre la mesa. La Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó un reclamo ante la organización del Mundial 2026 por varios hechos extradeportivos ocurridos antes del partido de dieciseisavos de final.

El foco está en la concentración de La Tri en Ciudad de México. Aficionados mexicanos acudieron al hotel del equipo durante la noche previa, con cánticos, cláxones, ruido y una intención evidente: alterar el descanso de los jugadores antes de la eliminatoria.

Ecuador denuncia ante la FIFA una previa caliente contra México

La Federación Ecuatoriana no quiso dejar pasar lo ocurrido antes del partido. En un comunicado oficial, la FEF informó de que había elevado un reclamo a la organización del Mundial 2026 al entender que los acontecimientos se alejaban de los principios de “juego limpio, equidad y unidad” que deben rodear una Copa del Mundo.

El episodio no se produjo en el campo, pero sí afectó a la previa deportiva. La queja llegó horas antes del México - Ecuador, un duelo de dieciseisavos de final con un billete a octavos en juego y con un ambiente ya cargado por la localía mexicana en el Estadio Azteca.

Ecuador evitó entrar en una guerra verbal directa con la selección mexicana, pero sí dejó una frase con carga competitiva: “Ecuador siempre responderá en la cancha estas acciones antideportivas”. El mensaje no es menor. La FEF trasladó la protesta a FIFA, pero también buscó cerrar filas alrededor del equipo.

Beccacece se queja también del viaje de nueve horas a Ciudad de México

La denuncia de Ecuador no llegó aislada. Sebastián Beccacece también mostró su malestar por el viaje hasta Ciudad de México, que terminó siendo mucho más largo de lo previsto. El seleccionador explicó que el trayecto se alargó varias horas más de lo establecido y que el traslado al hotel acabó convirtiendo el desplazamiento en una jornada de casi nueve horas.

Ese detalle agrava la sensación de incomodidad. Ecuador no solo llegó tarde y con desgaste acumulado. Además, tuvo que convivir con ruido cerca del hotel en la noche previa al partido. En una eliminatoria mundialista, esas horas de recuperación no son un detalle menor.

Beccacece intentó no convertir la queja en excusa, pero dejó clara la comparación con las sedes anteriores, donde, según explicó, todo se había cumplido de manera más ordenada. En Ciudad de México, en cambio, la delegación ecuatoriana sintió que la logística y el entorno no acompañaron.

La FIFA queda señalada por el problema de los hoteles en el Mundial 2026

La queja ecuatoriana destapa un problema más amplio: la protección de las delegaciones en un Mundial de 48 selecciones, tres países sede y desplazamientos constantes. No se trata solo de organizar partidos, sino de garantizar descanso, seguridad y condiciones similares para todos los equipos.

La FEF pidió a las autoridades competentes que prestaran mayor atención a estos acontecimientos y adoptaran medidas para salvaguardar la integridad de jugadores, cuerpo técnico e hinchas. La palabra “integridad” es importante porque desplaza el asunto del folclore al terreno de la responsabilidad organizativa.

Los aficionados de Ecuador rebajan la tensión ante México

Pese al tono del comunicado, no todos los ecuatorianos vivieron la previa desde la indignación. Reuters recogió testimonios de aficionados de La Tri que, ya en el entorno del estadio, describieron un ambiente amistoso y respetuoso con los seguidores mexicanos.

Esa doble lectura resume bien la polémica. Para la federación, lo ocurrido en el hotel merecía una queja formal. Para parte de los hinchas, la “serenata” forma parte del folclore futbolero, siempre que no derive en violencia ni en amenazas reales. Con el duelo ya resulto a favor de México, veremos si vuelven a repetirse los hechos en la ronda de octavos.