El Deportivo de la Coruña cierra el acuerdo por la incorporación de Aubameyang

El club gallego ha cerrado el fichaje del delantero de Gabón, tras mantener unas negociaciones avanzadas que han terminado en luz verde, por lo que el anuncio oficial podría ser cuestión de horas

El Deportivo de la Coruña ha cerrado en el día de hoy el fichaje de Pierre-Emerick Aubameyang. El delantero de Gabón viene de jugar en el Olympique de Marsella, con el que tiene contrato hasta 2027, la última temporada, destacando con catorce goles. Sin embargo, el club gallego ha sorprendido en el mercado alcanzando un acuerdo por el ex del Barcelona o Arsenal, entre otros, por lo que apunta a ser la sexta llegada para Antonio Hidalgo.

Aubameyang, de esta manera, volverá a LaLiga española tras su paso por el Barcelona en la campaña 2021/2022 y 2022/2023. Además lo hará tras diferentes etapas en equipos como el Chelsea, Olympique de Marsella, en dos etapas, y en el Al Qadsiah. El gabonés se unirá a los fichajes de Asp Jensen, Gijselhart, Leo Román, Bright Ede y Amatucci, siendo uno de los clubes que más movimientos ha tenido en Primera División.

Aubameyang vuelve a LaLiga dejando grandes estadísticas

Aubameyang ha dejado buenos datos en su última temporada en el Olympique de Marsella. El internacional con Gabón ha firmado 13 goles y nueve asistencias en 40 encuentros entre todas las competiciones, entre la Ligue 1, Copa de Francia y UEFA Champions League. El delantero fue titular indiscutible con Habib Beye, que salió a final de temporada y el club anunció la llegada de Bruno Genesio, que dirá adiós al ex del Barcelona.

A sus 37 años, Aubameyang aportará experiencia al Deportivo de la Coruña, que sigue trabajando en perfeccionar la plantilla de Antonio Hidalgo en este mercado de fichajes. El técnico podría contar con el gabonés en diferentes encuentros de Primera División, a la espera de saber si podría ser titular o tener un rol de revulsivo entrando desde el banquillo en las segundas parte. El delantero tendrá sin duda competencia en la parcela ofensiva.

Aubameyang, talento y experiencia para el Deportivo de la Coruña

En este sentido, cabe recordar que el Deportivo de la Coruña cuenta con la figura de Bil Nsongo y de Zakaria Eddahchouri, por lo que Aubameyang podría cubrir las necesidades de la plantilla en la delantera de Antonio Hidalgo, que buscaba reforzar esa posición en su regreso a Primera División. Además, el gabonés ya tuvo buenos resultados en su primera etapa en LaLiga EA Sports, registrando once goles en 17 partidos con el Barcelona.

Por su parte, Aubameyang cuenta también con experiencia en el Lille, Mónaco, Saint-Étienne y Borussia Dortmund, pasando por la mayoría de las grandes ligas de Europa. De esta manera, el gabonés habría alcanzado un acuerdo para firmar por el Deportivo de la Coruña, que pagará un total de 1,5 millones de euros, tal y como ha informado el periodista especializado en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano.

Aubameyang, el sexto fichaje del Deportivo de la Coruña

Tras cerrar el fichaje de Aubameyang, el Deportivo de la Coruña sigue llevando a cabo su plan para llegar con la mejor plantilla posible a su regreso a Primera División. El conjunto de Antonio Hidalgo ya volvió a los entrenamientos y la puesta a punto con el foco puesto en los primeros encuentros de la pretemporada, donde ya esperan partidos frente al Compostela, Oviedo, Lugo, St. Pauli. Fiorentina, Genoa y Real Madrid.

Hasta entonces, se esperan más movimientos en el Deportivo de la Coruña, que ya ha dado salidas a jugadores como Alex Petxarroman, Luis Chacón, Jose Gragera, Cristian Herrera, Sergio Escudero, entre otros. El de Aubameyang sería el sexto fichaje de un equipo que sigue sumando refuerzos a su plantilla, como el ya conocodio de Asp Jensen, la joya del Bayern de Múnich.