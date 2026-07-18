El Deportivo de la Coruña elogia el fichaje de Aubameyang: "Nos ilusiona a la plantilla"

El club gallego arrancó la pretemporada con autoridad y buenas sensaciones goleando por 0-4 al Compostela. Tras ello, Diego Villares, capitan del equipo, ofreció sus primeras valoraciones y alabó la llegada de Aubameyang: "De sobra conocida la trayectoria, equipos top del fútbol mundial"

El Deportivo de la Coruña ha salido victorioso de su primer enfrentamiento de pretemporada, ante el Compostela. Los de Antonio Hidalgo se han impuesto de manera firme gracias a los goles de Gijselhart, Eddahchouri y Sánchez. Tras ello, Diego Villares, capitán del club gallego, valoró el partido y las buenas sensaciones con el triunfo, además del fichaje de Aubameyang, que ha firmado por dos temporadas.

El Deportivo de la Coruña pondrá el foco en los diferenes enfrentamientos que tiene ya fijado en esta pretemporada, como son los partidos contra el Real Oviedo, Lugo, St Pauli, Fiorentina, Genoa y, por último, Real Madrid, cerrando una serie de encuentros antes de arrancar LaLiga EA Sports. El conjunto de Antonio Hidalgo se estrenará contra el Elche en Riazor.

Diego Villares: "Son importantes todos los partidos de pretemporada"

En este sentido, Diego Villares ha hablado de sus sensaciones con la victoria ante el Compostela: "La valoración es justamente esa, primer partido de pretemporada. Un equipo que lleva pocos días entrenando. Nosotros para coger ritmo, sensaciones, jugando juntos y conocer a los nuevos. Siempre cuesta volver a empezar. Son importantes todos los partidos de pretemporada para coger ritmo, volver a competir y contentos".

Sobre las nuevas llegadas y la figura de Antonio Hidalgo, el capitán del Deportivo de la Coruña ha explicado que "bien, he podido verlos estas semanas entrenando. Son gente con ritmo, con calidad, gente nueva a ayudarnos. Vuelve igual. Al dedillo, al milímetro, eso es bueno para todos, que meta caña desde el principio nos va a llevar al límite, contentos de volver a estar aquí".

Diego Villares, sobre Aubameyang: "De sobra conocida su trayectoria"

Diego Villares comentó sus sensaciones con los fichajes: "El fichaje de ayer, que empezará a entrenar con nosotros esta semana, gente imporatnte que nos va a ayudar mucho. Sí, muy poquito. Él aquí antes del partido, intercambiando dos frases con él". Sobre la llegada de Aubameyang ha apuntado que "como todos con ilusión. De sobra conocida la trayectoria, equipos top del fútbol mundial. Nos ilusiona a la plantila".

Por otro lado, el capitán del Deportivo de la Coruña hizo balance del partido que Zaka, que firmó un doblete en el día de hoy: "No voy a descubrir a Zaka ahora para nada. Sabéis de sobra de lo que es capaz. Delantero que en el área es de lo mejor con el que he jugado. Privilegio poder contar con él, la que tenga va a ir para dentro. La palabra es esa, ilusión. Son unos cuantos años. Me cayó el 3 hace poco".

Diego Villares: "El Dépor somos todos, esa unión es la que tiene que volver"

Diego Villares habló de los problemas con la afición del Deportivo, que viene de anunciar a Aubameyang: "Estoy un poco fuera del tema que está ocurriendo. Lo importante es que la unión que hemos tenido estos años atrás es la que nos ha llevado hasta donde estamos hoy. El Dépor somos todos, esa unión es la que tiene que volver para cumplir los objetivos".

Por último, el capitán del Deportivo de la Coruña volvió a hablar de los fichajes que ya ha firmado el club, como el de Leo Román: "Lo que más, los que no conocía tanto. Como Toni, que no los conocía, a Amatucci los tenía ya conocidos. A Amatucci que nos tocó sufrirlo, ahora lo tenemos por suerte en nuestro banco".