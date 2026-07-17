El Deportivo de la Coruña confirma el fichaje estrella de Aubameyang: regreso oficial a LaLiga

El Deportivo ha hecho oficial el bombazo: Aubameyang firma hasta 2028 y se convierte en el fichaje estrella del recién ascendido. El gabonés llega desde el Marsella tras una temporada de doble dígito en goles y asistencias, aportando experiencia, pegada y nombre de élite a la vuelta de Riazor a LaLiga EA Sports

El Deportivo de la Coruña ha confirmado las sospechas con el fichaje de Pierre-Emerick Aubameyang, que firma hasta junio de 2028 con la entidad gallega. El delantero de Gabón llega procedente del Olympique de Marsella, dónde tenía contrato hasta 2027. Sin embargo, el ex del Barcelona ha aceptado la propuesta del recién ascendido a Primera División, que regresa oficialmente a LaLiga EA Sports cuatro años después.

Además, Aubameyang viene de dejar buenas cifras en el Olympique de Marsella, con el que ha firmado 14 goles y nueve asistencias, siendo importante en el equipo francés, donde < la última antes de cumplir contrato. El delantero de Gabón cuenta además con experiencia en equipos de alto nivel como el Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona o incluso Chelsea.

El Deportivo de la Coruña anuncia el fichaje de Aubameyang

De esta manera, el Deportivo de la Coruña ha hecho oficial el fichaje de Aubameyang: "El RC Deportivo incorpora a Pierre-Emerick Aubameyang (Laval, Francia, 18 de junio de 1989), que se convierte en nuevo futbolista blanquiazul tras firmar hasta junio de 2028". El delantero es sin duda una de las sorpresas en el mercado de LaLiga EA Sports, al que han llegado tras estrellas como Gordon o Cucurella, internacionales en el Mundial 2026.

Además, el club presume de la trayectoria y de la última temporada de Aubameyang: "El delantero llega procedente del Olympique de Marsella, donde la pasada temporada completó una destacada campaña. En la Ligue 1 disputó 30 partidos, en los que anotó 10 goles y repartió 6 asistencias. Además, participó en 2 encuentros de Copa, con un gol; y en 8 partidos de la Liga de Campeones, competición en la que firmó 3 tantos y 4 asistencias".

Aubameyang, el sexto en llegar al Deportivo de la Coruña en este mercado de fichajes

Aubameyang se une a los fichajes ya confirmados de Teun Gijselhart, Leo Román, Ede Bright, Lorenzo Amatucci y Asp Jensen, siendo el equipo de Primera División que más movimientos está realizando hasta el momento en el apartado de entradas. Antonio Hidalgo va contando con refuerzos de lujo y armas suficientes para asumir el reto en la vuelta a LaLiga EA Sports, dónde esperan dejar buenas noticias en Riazor a lo largo del curso.

Por su parte, el Deportivo de la Coruña no ha dudado en repasar la trayectoria de su nuevo futbolista, que registra 141 goles en 213 partidos: "Defendió también la camiseta del Arsenal FC, con el que disputó 163 encuentros y marcó 92 goles; y pasó por el FC Barcelona, donde sumó 13 goles en 24 partidos". El delantero fue importante para Xavi Hernández durante las dos temporadas que estuvo en el conjunto azulgrana.

La situación de Aubameyang en el Deportivo de la Coruña

En este sentido, el Deportivo de la Coruña, que cerró el acuerdo con Aubameyang, incorpora experiencia y capacidad goleadora al conjunto de Antonio Hidalgo, al que no le faltará la artillería en su regreso a Primera División, pese a que ya cuenta con jugadores importantes como Yeremay Hernández y Luismi Cruz. El ex del Barcelona podría formar parcela atacante con ambos futbolistas españoles en LaLiga EA Sports.

No parece que sean los únicos movimientos en el Deportivo de la Coruña, que hoy ha presentado a Leo Román, durante este mercado de fichajes. El club gallego sigue perfeccionando la plantilla en busca de más necesidades y con el objetivo de llegar con las mayores garantías posibles al comienzo de LaLiga EA Sports. En el apartado de salidfas, la entidad ya ha dado salidas a Alex Petxarroman y Luiz Chacón.