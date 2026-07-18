Tras el fichaje de Aubameyang, el Deportivo de la Coruña señala nuevos objetivos en el mercado

El club gallego pisa el acelerador en su reconstrucción tras el impacto Aubameyang, rastreando el mercado y manejando opciones como las de Lilian Brassier y Juan Jesús para reforzar la defensa

El Deportivo de la Coruña anunció el pasado viernes el fichaje estrella de Aubameyang, que ha firmado dos temporadas por el club gallego. Tras ello, desde la entidad siguen cubriendo posiciones claves en la plantilla de Antonio Hidalgo, que se han terminado solventando con las llegadas de Teun Gijselhart, Leo Román, Ede Bright, Lorenzo Amatucci y Asp Jensen. Además, la dirección deportiva cuenta con más opciones en el mercado.

Una de ellas es la de Lilian Brassier, defensa del Stade de Rennes. El francés es clave en el conjunto de Franck Haise, además de tener un contrato hasta 2029 que le podría complicar sus probabilidades de salir rumbo al Deportivo de la Coruña. Otra de las opciones es la de Juan Jesús, veterano central de 35 años que viene de salir del Nápoles al no firmar una nueva renovación, por lo que podría llegar gratis al equipo de Antonio Hidalgo.

El Deportivo de la Coruña apunta a firmar más fichajes en este verano

Fernando Soriano, director deportivo del club gallego, valoró en los últimos días las opciones que tenía de firmar más fichajes: "Tres más van a venir seguro. Después veremos, acabamos de empezar. No quiero que os quedéis con una cifra. Lo normal es que haya tres incorporaciones más. A partir de ahíver el rendimiento en partidos de pretemporada y las necesidades que se presenten".

Además, Fernando Soriano, antes de anunciar el fichaje de Aubameyang, comentó la posibilidad de firmar más atacantes durante el mercado de fichajes, sabiendo las opciones con las que cuenta Antonio Hidalgo: "En principio iremos con uno y luego miraremos en la pretemporada. Confiamos en Bil y en Zaka. Bil ha dado un paso adelante y está muy bien. Zaka también ha dado un paso importante a nivel físico y de mentalidad".

Las opciones del Deportivo de la Coruña para reforzar la defensa en este mercado

Cabe recordar que el Deportivo de la Coruña, a falta de un mes para comenzar LaLiga EA Sports, ya ha hecho oficial seis fichajes, una cifra que apunta a seguir aumentando si se confirman las sospechas. Por un lado, el club está manteniendo contactos con Lilian Brassier y Juan Jesús para reforzar la defensa, como ha avanzado el periodista Matteo Moretto, aunque de momento no hay nada avanzado por ambos futbolistas.

Juan Jesus, por un lado, viene de jugar prácticamente toda su carrera en Italia, pasando por el Inter de Milán, Roma y Nápoles, donde ha estado un total de cinco temporadas. Su experiencia y veteranía sería un factor determinante para el Deportivo de la Coruña en su regreso a Primera División, que sería además su primera experiencia en LaLiga EA Sports. Por ello, sería un refuerzo de lujo para los de Antonio Hidalgo.

Por otro lado, Lilian Brassier, de 36 años, es clave en el esquema de Franck Haise, con el que ha jugado 30 encuentros esta temporada entre la Ligue 1 y la Copa de Francia. En su segunda temporada en el Rennes, el jugador ha ido teniendo más protagonismo y siendo importante, por lo que su llegada al Deportivo de la Coruña sería más complicada en este mercado de fichajes sabiendo su estado de forma actual.

El Deportivo de la Coruña se ilusiona en este mercado

De esta manera, tras la llegada oficial de Aubameyang, el Deportivo de la Coruña sigue haciendo los deberes en el mercado de fichajes, siendo además el cuarto equipo de LaLiga EA Sports que más ha gastado este verano, con 26 millones, tan solo por detrás de Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid. Desde Riazor apuntan a unas semanas ilusionantes dados los movimientos que se han realizado hasta ahora, sobre todo el del gabonés.

Por otro lado, el Deportivo de la Coruña, que se fija en Tagliafico, tendrá hoy su primera prueba de la pretemporada, que será ante el Compostela a las 20:00 horas. Antonio Hidalgo podría tomar decisiones importantes en los siguientes días en función de lo que vea en cada encuentro amistoso que vaya a disputar su equipo este verano, hasta que LaLiga EA Sports de el pistoletazo de salida.