El Deportivo de la Coruña cierra la delantera con el fichaje de Aubameyang

Fernando Soriano, director deportivo del equipo gallego, confirmó sus intenciones en el resto del mercado y con la delantera, amenos que haya "salidas porque algún club viniera por un jugador"

El Deportivo de la Coruña ya ha tomado decisiones importantes en el mercado de fichajes, como ha sido la incorporación de Aubameyang. El delantero supone una de las incorporaciones estrellas de este verano a LaLiga EA Sports. Además, con su llegada, desde el club gallego cierran las puerta a nuevos atacantes, tal y como ha informado su director deportivo, Fernando Soriano, destacando la presencia de Nsongo Bil y Zaka.

El director deportivo del Deportivo de la Coruña ha explicado el refuerzo de Aubameyang, siendo tajante: "Quiero dejar claro que su fichaje no es por el nombre". Fernando Soriano ha dado detalles de la llegada ilusionante del delantero de Gabón, que viene a darle un salto de calidad a la plantilla de Antonio Hidalgo. Además, el técnico ya ha podido ver a su nueva incorporación en los entrenamientos, a la espera de su debut.

El director deportivo del Deportivo de la Coruña: "Lo último que hemos visto de Aubameyang nos ha impactado"

Fernando Soriano, por un lado, valoró el fichaje de Aubameyang: "A partir de ahora buscábamos jugadores con experiencia. Que nos supla las carencias del equipo. Quiero dejar claro que su fichaje no es por el nombre. Lo último que hemos visto de él nos ha impactado. Por su actitud, su hambre. Por momentos defensivos también. Físicamente tambien llega bien y no parece que tenga 37 años. Nos aporta mucho".

Además, el director deportivo del Deportivo de la Coruña añadió que "ya no hablo de su calidad o de su prestigio. Con Aubameyang damos por cerrada la delantera. Si no hay salidas porque algún club viniera por un jugador, la zona de ataque con Nsongo Bil, Zaka y Aubameyang estaría ya cubierta".

Fernando Soriano: "Si el mercado está abierto, buscamos las mejores opciones"

Por otro lado, Fernando Soriano comentó la situación de las salidas en la plantilla: "Se ha anunciado lo de Diego Gomez y en lo demas estamos en proceso. Estamos viendo. Se ha anunciado lo de Diego al Huesca y el resto estamos en proceso. En la portería está la situación de Eric Puerto que ya os comenté la semana pasada y los mediocentros veremos en pretemporada, hay mucha competencia, es verdad".

El director deportivo valoró los movimientos que ha firmado el club, que viene de anunciar a Aubameyang, hasta el momento: "Los partidos que vienen ahora van a ser más exigentes y veremos si detectamos algunas carencias. Tenemos partidos serios y a partir de ahí podremos tomar un poco más de decisiones en alguna posición más específica. La posición de lateral izquierdo solo está Quagliata, pero Xabi Campos está bien.

Fernando Soriano, sobre los fichajes: "Si hay una oportunidad, no esperaremos"

Fernando Soriano añadió que la posición del central la están "peinando el mercado. Si el mercado está abierto, buscamos las mejores opciones y, a partir de ahí, el mercado nos dirá. El movimiento irá apareciendo a partir de que ciertos equipos empiecen a entrenar. Pero no ha habido nada destacable. En Segunda suele haber más movimientos que en Primera. No estoy encontrando mucha diferencia".

El director deportivo, que pone el foco en nuevos objetivos, comentó si habrá más fichajes: "Si hay una oportunidad no esperaremos. Sabiendo las opciones que buscamos. Cuando tenemos situaciones claras, tratamos de hacerlo lo antes posible. No nos marcamos plazos cuando hablamos de planificación. Es cierto que en los últimos días siempre llegas con más nervios si queda algo por hacer. Y si hay una oportunidad que nos guste y podamos acometer, no esperaremos".