El Deportivo rechaza la oferta del Sporting por Eddahchouri y exige una plusvalía

El conjunto coruñés no cierra la puerta al delantero neerlandés, pero solo aceptará un traspaso que deje un beneficio considerable y obligue al club gijonés a mejorar su propuesta

El Real Sporting ha encontrado la primera barrera en su intento por fichar a Zakaria Eddahchouri. El RC Deportivo ha rechazado la propuesta presentada desde Gijón por el delantero de 26 años, vinculado con la entidad blanquiazul hasta junio de 2028.

El atacante no está considerado intransferible, pero tampoco saldrá por una cantidad reducida. Según informa La Opinión A Coruña, el Deportivo solamente estudiará una operación que le proporcione un beneficio económico importante. La cifra ofrecida por el Sporting no ha trascendido.

El Deportivo escucha ofertas por Zakaria, pero marca sus condiciones

El rechazo no implica necesariamente que las conversaciones estén rotas. La decisión confirma, sin embargo, que el Deportivo no tiene intención de facilitar la marcha de uno de los delanteros que más rendimiento le ofrecieron durante la pasada temporada.

La entidad coruñesa contempla diferentes escenarios para Zakaria. El atacante puede formar parte de la plantilla que competirá en Primera división, especialmente como alternativa desde el banquillo, pero también representa una oportunidad para obtener ingresos y reinvertirlos en la construcción del equipo.

Para que prevalezca esta segunda vía, la propuesta deberá satisfacer las expectativas económicas del club. El Deportivo entiende que la duración del contrato, la edad del futbolista y su capacidad goleadora le permiten negociar desde una posición de fuerza.

El Sporting deberá mejorar considerablemente su propuesta al RC Deportivo

El primer movimiento del Sporting ha resultado insuficiente. El club asturiano deberá decidir ahora si eleva su oferta o dirige sus recursos hacia otra opción para reforzar el ataque de Nicolás Larcamón.

El nuevo proyecto rojiblanco nace con el ascenso como objetivo declarado. José Riestra, presidente ejecutivo de la entidad, anunció un presupuesto superior y la intención de completar alrededor de diez incorporaciones. También explicó que Larcamón aceptó el desafío convencido de que el equipo puede regresar a Primera división.

Zakaria encaja en esa búsqueda por su movilidad y capacidad para intervenir en diferentes zonas del ataque. No es únicamente un delantero de área: puede caer a los costados, atacar la espalda de la defensa y participar en las combinaciones lejos de la portería.

Los goles de Eddahchouri elevan su valor de mercado

Zakaria terminó la última Liga como máximo goleador del Deportivo con 12 tantos. Siete de ellos llegaron entrando desde el banquillo y ninguno fue de penalti, un dato que refuerza su imagen como delantero productivo pese a no consolidarse como titular indiscutible.

Su rendimiento tuvo impacto tanto al comienzo como en el tramo final de la temporada. El atacante volvió a marcar ante el Andorra y la UD Las Palmas, contribuyendo al ascenso y recordando su capacidad para resolver partidos con pocos minutos sobre el terreno de juego.

Ese balance lo convierte en un posible revulsivo para Primera y, al mismo tiempo, en uno de los futbolistas con mayor mercado de la plantilla. El Deportivo ya había recibido aproximaciones procedentes del fútbol árabe durante el mercado de invierno, especialmente del Al-Ahly egipcio. Su futuro quedó entonces vinculado a la llegada de una oferta importante.

Zakaria tiene contrato con el Deportivo hasta 2028

El delantero llegó a A Coruña en febrero de 2025 procedente del Telstar neerlandés. Había marcado 30 goles durante el año y medio anterior y acumulaba 17 tantos en la primera mitad de aquella temporada.

El Deportivo le firmó hasta junio de 2028, una duración contractual que reduce la urgencia por vender. El club coruñés puede conservar al delantero sin asumir el riesgo de una salida gratuita próxima y, si decide traspasarlo, dispone de margen para exigir una cantidad superior.

El mercado del Deportivo determinará la decisión final

La planificación de la delantera también condicionará el desenlace. Samuele Mulattieri regresó al Sassuolo tras finalizar su cesión y el Deportivo trabaja en la incorporación de un atacante preparado para competir en Primera. Bil Nsongo, por su parte, forma parte de los planes de la entidad.

Una eventual venta de Zakaria obligaría a sumar otro delantero a esa planificación. Por ese motivo, la operación solamente tendría sentido si los ingresos permiten financiar un sustituto y dejar una ganancia relevante.

El Deportivo ha fijado así una postura clara: escuchará ofertas, pero no necesita desprenderse de Eddahchouri. El Sporting ya conoce las condiciones y deberá realizar un esfuerzo económico mucho mayor si pretende reabrir una negociación que, después de su primera propuesta, ha quedado encallada.