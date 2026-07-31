Antonio Hidalgo tira de ironía con la llegada de Aubameyang: "Yo ya me había retirado un año antes"

El técnico del Deportivo de la Coruña celebra el fichaje de Aubameyang: "Un jugador diferencial" y deja claro que Yeremay Hernández "importantísimo para nosotros"

Antonio Hidalgo ha ofrecido su primera rueda de prensa de la pretemporada. El técnico del Deportivo de la Coruña ha valorado diferentes temas de actualidad como los primeros partidos amistosos, además del mercado de fichajes. En este sentido, el entrenador catalán ha comentado sus sensaciones con la llegada de Aubemeyang: "Un jugador diferencial con una trayectoria envidiable y que nos va a dar muchísimo".

Aubameyang: "Se hace prácticamente imposible darle a todos minutos"

Sobre las salidas, Antonio Hidalgo afirmó que ha "hablado con ellos. No hay nada diferente de lo que ha pasado en cada pretemporada anterior como entrenador y como cuando era jugador. Tenemos que respetar a todos los futbolistas y tratarlos de la misma manera. Es una evidencia que a la hora de hacer tareas y repartir minutos en partidos pues se hace prácticamente imposible darle a todos minutos. Hemos sido claros con con todos ellos".

El técnico valoró los contratiempos en el equipo: "Es verdad que solo son molestias, no son grandes lesiones, pero tenemos pocos efectivos sobre todo en la parte de arriba. En medias puntas, gente por fuera con desborde. Nos está faltando algo en el día a día y en los partidos, pero bueno hay que normalizar eso sabiendo que lo importante va a llegar en un par de de semanas. Lo importante es recuperarlos para ese momento".

Antonio Hidalgo, muy claro: "Yeremay es un futbolista importantísimo para nosotros"

Antonio Hidalgo dejó clara su situación con Yeremay Hernández: "Es un futbolista importantísimo para nosotros que nos dio muchísimo el año pasado y está en un proceso de de crecimiento y de evolución tanto personal como como deportiva. La idea es que pueda estar disponible para el principio de Liga. Preferimos que vaya cogiendo minutos de entrenamiento y es muy probable que no participe en los partidos amistosos".

El entrenador del Deportivo de la Coruña analizó las necesidades en el mercado de fichajes: "Cierto es que esa situación de lateral izquierdo pues se va a intentar firmar un jugador ahí. Tenemos a Quagliata, tenemos también la posibilidad de que Mella nos pueda hacer esa función también y vamos a ver qué cómo va quedando el puzle para ver qué acabamos necesitando".

Antonio Hidalgo: "La idea del club y nuestra es darle importancia a la cantera"

Antonio Hidalgo reconoció la dificultad del salto a Primera División: "Eso es algo que he hecho siempre, intentar adaptarme a lo que me voy encontrando. Vamos a ver cómo cómo va la competición desde el primer día, la exigencia que tiene, poder competir contra rivales de muchísima entidad. Hay una idea principal que tengo desde el primer día que llegué, que fue el fruto del ascenso el año pasado y seguiremos incidiendo en ellas".

Sobre los planes con la cantera, el entrenador del Deportivo de la Coruña fue tajante: "La idea del club y la nuestra es darle importancia a la cantera y contar con un número de jugadores de Abegondo en la primera plantilla. Lo hemos ido cumpliendo. El año pasado ya incorporamos a Nsongo y en última instancia también a a Noé. La importancia de la cantera es mucha porque el club también se la da".

Antonio Hidalgo, sobre el fichaje de Aubameyang: "Me ha sorprendido"

Por último, Antonio Hidalgo habló sobre los fichajes firmados, al que se podría sumar Angeliño: "Muy contento con la gente que ha venido, muchísima juventud. Con Auba tenemos experiencia. Ha sido una sorpresa como ha venido, su implicación, cómo entiende el trabajo diario. Un jugador diferencial con una trayectoria envidiable y que nos va a dar muchísimo. El resto son jugadores jóvenes que nos van a aportar y que vienen con muchísima hambre",

Hablando concretamente de Aubameyang, que viene de hacer gol, Antonio Hidalgo afirmó que le ha "sorprendido porque yo lo comparo a cuando yo tenía 37 años y bueno, yo ya me había retirado un año antes un año antes. La diferencia en el físico es muy grande. Y, sobre todo, por por cómo se desenvuelve dentro del terreno de juego y esa punta de velocidad que sigue teniendo. Aubameyang tiene una genética muy buena".