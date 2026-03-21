La Juventus presenta una oferta firme por Bernardo Silva y toma ventaja en la carrera por su fichaje

La Juventus acelera para fichar a Bernardo Silva en un verano que podría marcar el fin de ciclo en el Manchester City

La prensa italiana ha situado a la Juventus en el centro de la escena tras conocerse una propuesta concreta por Bernardo Silva. Según diversas informaciones, el club de Turín ya habría dado el paso para intentar incorporar al talentoso futbolista portugués de cara al próximo verano. La operación, además, tendría un atractivo añadido: el jugador podría llegar sin coste de traspaso, una oportunidad de mercado difícil de ignorar.

El exfutbolista Alessio Tacchinardi no ha dudado en elogiar esta posible incorporación, destacando que se trata de un futbolista de élite absoluta. En su opinión, entrenadores como Luciano Spalletti buscan perfiles de este nivel para marcar diferencias en equipos con aspiraciones importantes.

Un Manchester City en horas bajas

Mientras tanto, el Manchester City vive una temporada llena de altibajos. El conjunto dirigido por Pep Guardiola sufrió una dolorosa eliminación en la UEFA Champions League tras caer ante el Real Madrid, un resultado que ha dejado tocado al vestuario tanto en lo deportivo como en lo emocional.

A esta decepción europea se suma una situación complicada en la Premier League. Los “citizens” han perdido terreno frente al Arsenal, lo que ha generado incertidumbre sobre sus opciones de pelear por el título. El rendimiento irregular del equipo ha abierto el debate sobre un posible fin de ciclo en el Etihad Stadium.

Bernardo Silva, talento en medio de la tormenta

En medio de este contexto aparece la figura de Bernardo Silva, uno de los jugadores más consistentes del equipo en los últimos años. El portugués ha mantenido un nivel alto, aportando visión de juego, inteligencia táctica y capacidad de liderazgo en momentos complicados.

Sin embargo, todo indica que su etapa en Inglaterra podría estar llegando a su final. Con el contrato próximo a expirar y sin señales claras de renovación, el mediocampista estaría valorando nuevos retos profesionales. A sus 31 años, considera que ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa tras consolidarse como una pieza clave en la era Guardiola.

Negociaciones en marcha con Jorge Mendes

La Juventus parece decidida a aprovechar la situación contractual del jugador. Las conversaciones con su agente, Jorge Mendes, continúan activas, aunque no están exentas de dificultades. Las exigencias económicas del entorno del futbolista son elevadas, algo lógico teniendo en cuenta su trayectoria y rendimiento.

A pesar de ello, el club italiano mantiene su interés firme y trabaja para cerrar una operación que podría convertirse en uno de los movimientos más destacados del mercado.

Competencia y ventaja de la Juventus

Otros equipos importantes, como el FC Barcelona, también han mostrado interés en el internacional portugués. No obstante, la Juventus habría tomado la delantera al presentar una oferta formal antes que sus competidores.

El posible fichaje encajaría perfectamente en el proyecto deportivo del equipo turinés, donde Bernardo Silva podría asumir un rol protagonista como líder del centro del campo. Su capacidad para organizar el juego y generar oportunidades lo convierten en una pieza ideal para reforzar la plantilla.

Un verano decisivo para el futuro del jugador

Todo apunta a que Bernardo Silva está viviendo sus últimos meses como jugador del Manchester City. La decisión final dependerá ahora del propio futbolista, que deberá analizar las distintas propuestas y elegir el destino que mejor se adapte a sus objetivos.

La Juventus, con su oferta ya presentada, se posiciona como uno de los candidatos más sólidos para hacerse con sus servicios. El próximo mercado de fichajes será clave para definir el futuro de uno de los centrocampistas más influyentes del fútbol europeo.