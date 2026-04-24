El Atlético inicia conversaciones para firmar a Joao Gomes

El descenso del Wolverhampton precipita una operación que podría superar los 45 millones de euros de gasto de traspaso para el club colchonero

El Atlético de Madrid ha cambiado el paso con uno de sus fichajes dentro de su planificación para el próximo mercado de fichajes. Lo que hasta hace poco parecía una operación prioritaria, la de Éderson, jugador de la Atalanta, ha ido perdiendo fuerza con el paso de los días y en el Metropolitano ya han activado un plan alternativo que gana enteros a gran velocidad. El jugador en cuestión es Joao Gomes.

El descenso del Wolverhampton precipita el fichaje

El centrocampista brasileño del Wolverhampton se ha convertido en el nuevo objetivo rojiblanco para reforzar la medular. Según adelanta el periodista Ben Jacobs, las conversaciones entre clubes ya han comenzado, aunque todavía se encuentran en una fase inicial. Aun así, el optimismo es evidente dentro del Atlético, donde consideran que la operación puede avanzar de forma rápida en las próximas semanas.

No se trata de un interés improvisado ni un 'plan B'. El seguimiento a Gomes viene de lejos, prácticamente desde su irrupción en el Flamengo, pero ahora el contexto juega claramente a favor del club madrileño. El descenso matemático del Wolverhampton ha cambiado por completo el escenario. El conjunto inglés se prepara para una profunda reestructuración de plantilla y necesita vender para cuadrar cuentas y adaptarse a su nueva realidad en la Championship.

Las cifras de la operación: Mínimo 40 millones de libras

La mayoría de los jugadores importantes del equipo inglés ya han sido puestos en el mercado y Joao Gomes no será una excepción. No en vano, es uno de los activos más cotizados. El club británico espera ingresar entre 45 y 50 millones de euros por su traspaso, una cifra considerable pero asumible para un Atlético que busca reforzar una posición clave. La operación no será sencilla, pero las condiciones son más favorables que hace unos meses.

El brasileño encaja perfectamente en lo que Diego Pablo Simeone lleva tiempo reclamando. Un centrocampista 'box to box', con capacidad para abarcar campo y recuperar balones, además de sumarse al ataque. Un perfil muy reconocible dentro del ecosistema rojiblanco.

United, Tottenham y Nápoles, también tras sus pasos

A sus 25 años, el brasileño se encuentra en un momento de madurez futbolística. Pese a la mala temporada del Wolverhampton, su rendimiento ha sido uno de los pocos aspectos rescatables del equipo. Ha destacado especialmente en labores defensivas, con un promedio cercano a las tres entradas por partido, consolidándose como uno de los mediocentros más fiables en ese apartado dentro de la Premier League.

Su gran nivel no ha pasado desapercibido. Además del Atlético de Madrid, clubes como Manchester United, Tottenham o Nápoles también siguen de cerca su situación. Sin embargo, en el Metropolitano confían en que el atractivo del proyecto y la figura de Simeone puedan inclinar la balanza.

Otro factor que puede resultar clave es la intermediación de Jorge Mendes. El agente portugués, con gran influencia en el mercado, aprovechó una visita reciente a Madrid para avanzar en las conversaciones, hasta el punto de que el acuerdo en términos personales podría estar relativamente cercano. A todas luces, la sensación es que la operación está bien encarrilada.

Pierde fuerza el interés en Éderson

Como vasos comunicantes, la negociación por Gomes viene aparejada a un desinflamiento en el interés en Éderson. El Atlético llegó a alcanzar un entente inicial con el jugador en enero, pero la negociación con la Atalanta parece estancada y en las últimas semanas ha ido reinando un pesimismo con respecto a la cristalización de un acuerdo.

Cierto es que las conversaciones con su entorno continúan, pero el optimismo ha ido disminuyendo, lo que ha llevado al club a priorizar otras opciones.

En este contexto, ha aparecido Joao Gomes para adelantar claramente en la carrera por convertirse en el gran refuerzo del centro del campo rojiblanco. No es una alternativa secundaria sino un objetivo firme que responde a una necesidad estructural del equipo. Simeone quiere energía, más equilibrio y una mayor capacidad de recuperación en la medular. El jugador de los 'Wolves' reúne todas esas condiciones.