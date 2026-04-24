Enrique Cerezo admite el palo de la Real Sociedad pero apunta al Athletic Club y a la Champions League

El presidente del Atlético de Madrid recibió este viernes el 'Trofeo Alalpardo' y tras recibir el galardón, analizó el momento clave del equipo de Simeone. "Tenemos a un muy buen equipo"

El Atlético de Madrid de Simeone sigue inmerso en uno de los momentos más importantes de la temporada. Tras perder la final de Copa del Rey ante la Real Sociedad, este próximo fin de semana tendrá oportunidad de recortarle puntos al Villarreal en la tercera plaza a la espera de lo que hagan los groguets el domingo recibiendo al Celta de Vigo.

Pero el momento clave de la campaña puede llegar la próxima semana en el primer asalto de las semifinales de la Champions League. Enrique Cerezo, presidente del cuadro colchonero, apostó por el cambio de mentalidad del equipo tras perder ante la Real Sociedad.

Enrique Cerezo ya habla de la Champions League sin olvidar al Athletic Club

Enrique Cerezo, que este viernes fue condecorado con el 'Trofeo Alalpardo', se dejó llevar por el momento que vive el Atlético de Madrid y pasó a pensar directamente en el partido de la próxima semana ante el Arsenal en la ida de semifinales de la Champions League aunque luego regresó a lo más inmediato: el duelo ante el Athletic Club. "Creo que tenemos a un muy buen equipo y sobre todo una afición que se va a volcar el próximo miércoles en nuestro estadio para poder ir tranquilos a Londres (...) Los jugadores se quieren sacar la espinita de final de Copa, pero antes tenemos que jugar contra el Athletic de Bilbao para demostrar que estamos en la Liga", apuntó Enrique Cerezo.

El presidente del Atlético de Madrid no escondió que la derrota ante la Real Sociedad en la final de Copa del Rey del pasado sábado en el Estadio de la Cartuja fue "una decepción". Los colchoneros partían con el papel de favoritos pero la Real se impuso y llevó el mando del encuentro en todo momento. Incluso en la tanda de penaltis, los de Simeone fueron en todo momento por detrás en el marcador. Pero Enrique Cerezo cree en los jugadores del Atlético de Madrid y apostó porque "lo van a superar.

Cerezo habla del partido ante el Athletic Club sin olvidar al Arsenal

Cerezo no quiso olvidar el encuentro ante el Athletic aunque no escondió que su cabeza está ya en el partido ante el Arsenal: "Lo mas importante es el partido contra el Athletic Club y sobre todo el encuentro contra el Arsenal, que es lo que nos va a dar paso a la final". Por último, disipó cualquier duda en torno a que el Atlético de Madrid esté "adulterando" la competición tras perder ante Sevilla y Elche en Liga y afirmó que los rojiblancos están "intentando conseguir la tercera plaza".

El Villarreal le da una vida extra al Atlético de Madrid

El Villarreal empató este pasado jueves en su visita al Carlos Tartiere ante un necesitado Real Oviedo. Los de Marcelino tenían en su mano alejarse de los colchoneros a siete puntos y dejar prácticamente sentenciada la tercera plaza. Ahora el Atlético de Madrid juega el sábado su partido ante el Athletic Club de la jornada 32 y podría meter presión al submarino amarillo que se medirá al Celta de Vigo el domingo.