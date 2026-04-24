Simeone apuesta por Oblak en el Atlético de Madrid: "Veremos como responde"

El técnico argentino de los colchoneros analizó este viernes el encuentro ante el Athletic Club. En relación al encuentro de la próxima semana ante el Arsenal de Champions League, afirmó estar "cero" puesto en dicho duelo a nivel mental

El Atlético de Madrid está a pocos días de vivir uno de los momentos más importantes de la temporada después de perder la final de Copa del Rey a manos de la Real Sociedad y no es otro que la disputa de la semifinal de la Champions League. Antes de dicho duelo, los colchoneros tendrán que medirse al Athletic Club en la jornada 32 de LaLiga EA Sports.

Para este encuentro, Simeone ha confirmado este mismo viernes que el portero que partirá de titular ante los vascos será Jan Oblak. Este pasado jueves, en ESTADIO Deportivo nos hicimos eco de la información publicada por Ángel García de Cazurreando en la que se apuntaba a que el esloveno podría tener su futuro en Arabia Saudí.

Simeone saca la cara por Oblak y habla de su recuperación

Simeone fue cuestionado por el liderazgo de Oblak dentro del Atlético de Madrid. El técnico argentino comentó el proceso de recuperación que está llevando a cabo Oblak: "Lo has definido perfectamente en todo lo que representa Oblak para nosotros. Se está recuperando, el otro día tuvo su primer partido, mañana jugará nuevamente y veremos cómo responde. En consecuencia, seguiremos en el día a día, como siempre".

Simeone también aprovechó para disipar las dudas en torno al nivel del Atlético de Madrid en las últimas jornadas de Liga con derrotas ante Sevilla y Elche, dos rivales en la pelea por eludir el descenso. El argentino apostó por salir a ganar ante el Athletic Club: "La misma importancia que en las previas intentamos darle a todos los partidos. Mañana vamos a enfrentar a un rival que ganó un partido importante hace un par de días, que lo deja más tranquilo en la posición en la que estaba en la tabla, con futbolistas que sabemos que son importantes, e intentaremos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño".

Jan Oblak con el Atlético de Madrid

El impulso de LaLiga para la Champions League

El Atlético de Madrid tendrá este próximo sábado su última comunión con la afición del Metropolitano antes de visitar al Arsenal la próxima semana en la ida de semifinales de la Champions League. Simeone apostó por hacer un buen partido ante el Athletic Club para que sirva como impulso de cara al choque continental ante el Arsenal: "Con una palabra sola, difícil; una palabra sola no encuentro para poder responderte a tu pregunta. Entiendo que siempre es importante hacer las cosas bien en el partido anterior a cualquier competencia que te toque jugar, como la que vamos a jugar, y considero eso: que mañana tenemos que hacer un partido importante para llegar mejor a lo que venga el día miércoles".

Por último, Simeone aprovechó para elogiar a los más jóvenes de la plantilla y la oportunidad que han tenido este curso al llegar los colchoneros casi a la totalidad de partidos que podían disputar en las tres competiciones: "Han tenido una gran oportunidad esta temporada, porque el equipo ha tenido la posibilidad de estar en las tres competiciones casi hasta el final. Veremos si podemos llegar a la Champions hasta el final, y eso obviamente son muchos partidos. Hay que gestionar de la mejor manera una plantilla para poder competir en las tres competiciones, y los chicos nos han dado la posibilidad de competir; algunos claramente lo hicieron mejor que otros, como siempre. Y con la expectativa de siempre mirar hacia la cantera, porque obviamente es la fuerza del futuro".

Simeone dejó claro que piensa "cero" en el encuentro ante el Arsenal aunque el argentino se insinuó con la emoción que hay en torno a ese duelo de Champions League: "Sinceramente, no creo que vaya reflejado lo que pasó anteriormente con el partido, porque hay una emoción que es muy grande y, evidentemente, cuando nos toque jugar aquel partido, seguramente el equipo estará muy bien. Ahora estamos pensando en Athletic de Bilbao".