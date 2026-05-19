Pionera iniciativa del Atlético de Madrid para su campaña de abonados de la 26/27

'Cada voz cuenta', es el lema elegido para la nueva campaña de abonados del club rojiblanco, que llega con muchas novedades para sus socios, siempre en la búsqueda de un Metropolitano lleno cada domingo

El Atlético de Madrid no ha perdido el tiempo y ya ha anunciado su nueva campaña de abonados. Bajo el lema 'Cada voz cuenta', la nueva campaña de abonados del Atleti exigirá a sus abonados acudir al menos a diez partidos durante la temporada 2026/2027, aunque el socio podrá elegir entre acudir él mismo o ceder su abono a otra persona.

"Este pacto busca premiar la fidelidad de los abonados y que ninguna butaca se quede vacía en una campaña donde hemos superado los 160.000 socios (tiene 160.920 en concreto) y contamos con más de 11.000 (11.257) en lista de espera para obtener un abono", explicó la entidad rojiblanca en un comunicado.

En busca de un Metropolitano sin asientos vacíos

El Atleti ha explicado que esta "nueva fórmula de abonados de aforo general para la próxima temporada parte de una idea siemple y cuenta con dos pilares". Por un lado, busca el "compromiso de asistencia a un mínimo de 10 partidos: uno menos de la mitad de los encuentros como locales en LaLiga, en los que el socio abonado puede elegir entre acudir en persona o transferir su abono a una persona de confianza (familiares, amigos, conocidos...), a través de un sistema digital y sin necesidad de entregar el carné físicamente".

Por otro lado, está la opción de liberar la butaca, es decir, "poner a disposición del club la localidad para que otro atlético pueda ocuparla. Un gesto sencillo a través de las plataformas del club que puede transformar un asiento vacío en una voz más para la grada".

"Un gesto sencillo a través de las plataformas del club que puede transformar un asiento vacío en una voz más para la grada", destaca el club, que también da un margen de maniobra a sus socios: "Y, porque siempre pueden surgir imprevistos, el club contempla como excepción hasta tres partidos por temporada en los que no se cumpla con la asistencia o la liberación del abono, brindando flexibilidad a los abonados que puedan sufrir circunstancias de última hora".

"Este protocolo se aplicará, indistintamente y con las mismas condiciones, a todos los abonados de LaLiga y abonados con Abono Total. El cumplimiento de estos requisitos será parte de un compromiso de cara a la próxima temporada para la obtención de las ventajas y la renovación del abono en la campaña 2027-28", aseguró el club.

Una medida innovadora en España

Según informa la entidad rojiblanca, el Atleti adopta un modelo inglés, innovador en España (es el primero en implantar un compromiso de asistencia mínimo de encuentros para el abono), pero también establecido en otros conjuntos a lo largo de Europa, con similares características en el Newcastle, el Manchester United, el Liverpool, el Arsenal, el Tottenham o el Brentford británicos, el Borussia Dortmund o el Bayern Múnich alemanes, el Inter italiano o el Feyenoord neerlandés.

En la presente temporada, los niveles de asistencia al estadio rojiblanco están en el 86 por ciento en LaLiga y en el 90 por ciento en la Liga de Campeones, según los datos del club, que insistió en que no es una medida en ningún caso económica, sino que se propone aumentar la afluencia de público para el nuevo curso por encima de ese 90 por ciento de media, con nuevos modelos como éste para contribuir a ello.

Premios para los socios más

Además, el Atlético, con la intención de llenar su estadio cada jornada, también premiará a los abonados con mayor índice de asistencia a lo largo de la temporada. "Este reconocimiento empezará a la finalización de la presente temporada 2025-26, donde recompensaremos a unos 4.000 abonados (un 6,5 por ciento del total de los 61.328 abonados) que han asistido a todos los partidos de la temporada: 28", destacó.

El conjunto rojiblanco tiene 160.920 socios en la actualidad, de los que 61.328 son abonados y de los que sólo en torno a un cuatro por ciento no ha alcanzado esta campaña los 10 partidos que se instaurarán como mínimo de uso a partir del próximo curso.Dentro de las nuevas medidas, el Atlético también prevé reforzar "la preferencia" de "todos los socios para adquirir entradas en todos los partidos en casa con dos períodos de 48 horas de exclusividad para comprar entradas: el ya existente cuando se lanza la venta de un partido y un segundo período de otras 48 horas nada más confirmarse el horario de cada partido".El Atlético explicó que ha introducido estas novedades tras escuchar y conversar con todos los agentes sociales del club, como la Comisión Social, la Peña Los 50, el Senado o todas las peñas y después de estudiar a los 18 clubes con mayor asistencia en el fútbol europeo.