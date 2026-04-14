Mateu Alemany descarta el fichaje de Marc Casadó

El canterano azulgrana ha decidido cambiar de aires a final de temporada pero ha visto evaporado el interés del Atlético porque su nuevo director deportivo nunca le ha tenido en el radar

La carta de Marc Casadó será una de las que el FC Barcelona utilizará en el próximo mercado veraniego para procurar una inyección económica en sus arcas o para abaratar costes de posibles fichajes.

El centrocampista catalán es un futbolista que siempre ha gustado mucho en el Atlético de Madrid. Desde que debutó con Hansi Flick en el arranque de la temporada 24/25 -relevando al lesionado Marc Bernal-, el joven canterano blaugrana ha estado en la agenda colchonera ya que se trata de un jugador muy del perfil de Simeone por sus virtudes defensivas y su garra a la hora de recuperar balones.

Tras una primera temporada brillante en Barcelona solo eclipsada por la vuelta a la titularidad de Frenkie de Jong -incluso llegó a ser internacional absoluto con De la Fuente-, Casadó ha ido perdiendo protagonismo y en el club azulgrana están ahora convencidos de que lo mejor es traspasarlo ya que es un futbolista que podría aportar un ingreso interesante a las arcas.

De hecho, el club colchonero ya le tentó en el último mercado veraniego pero el jugador se negó en rotundo a salir. Ahora las cosas han cambiado, pero por ambas partes. Por un lado, el futbolista parece que ha asumido su rol testimonial en el Barça y ha decidido que ha llegado el momento de salir. Por otro, el Atlético de Madrid se ha bajado del barco y ya no es uno de sus posibles interesados.

Ajeno a la política de rotaciones de Hansi Flick, Casadó ha decidido que estudiará ofertas a partir del 30 de junio. Su contrato con el Barça se alarga hasta 2028 tras la última renovación y ahora espera propuestas de la Premier League, de la Serie A italiana e incluso de Arabia Saudí, pero no del Atlético de Madrid.

Según informa el diario Sport, desde el entorno del futbolista ya tienen constancia de que no entra en los planes del Atlético ya que el interés se ha disipado. Todo hace indicar que Mateu Alemany, director deportivo colchonero, nunca ha apostado por su fichaje pese a que se habló de un interés en el último mercado invernal.

El ejecutivo del Atlético, ex del Barça, nunca ha tenido a Casadó en su radar y tiene muy reforzada esa demarcación en el equipo de Simeone tras haber optado por recorrer otros caminos como hizo con Johnny Cardoso, fichado del Betis; o su apuesta por el joven Rodrigo Mendoza, del Elche; sin olvidar a Obed Ramos, procedente de la MLS.

Solo interesaría Ferran Torres

De esta forma, el Atlético descarta a Casadó y ya solo mantiene en cartera a Ferran Torres, un jugador que consideran muy aprovechable en el caso de Julián Álvarez quiera forzar su salida en dirección a Barcelona.

El valenciano es el único futbolista que podría entrar en un hipotética operación de salida de Julián Álvarez, aunque en el Atlético consideran una auténtica utopía a estas alturas que el Barça pueda ni siquiera plantearse el fichaje del delantero argentino por una cuestión puramente económica.