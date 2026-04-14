Respuesta contundente de la UEFA a la queja del Barcelona por el no penalti de Marc Pubill: "Inadmisible"

El organismo europeo se ha pronunciado tras la protesta de la entidad azulgrana por la decisión arbitral en la acción con el central del Atlético de Madrid, en la que reclamaban tarjeta roja y pena máxima, como también destacó el propio Hansi Flick en la rueda de prensa posterior al choque del Camp Nou

El Atlético de Madrid recibirá en la noche de hoy al Barcelona en el Metropolitano, en el choque correspondiente a la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League. El encuentro llega tras la polémica que tuvo lugar en el encuentro de ida en el Camp Nou, como la tarjeta roja de Pau Cubarsí, que provocó el gol de Julián Álvarez de falta, y el no penalti de Marc Pubill que reclamó el conjunto de Hansi Flick.

Tras ello, el Barcelona presentó, de manera oficial, una protesta por la decisión arbitral que se llevó a cabo, reclamando penalti y tarjeta roja para Marc Pubill. De esta manera, la UEFA ha respondido a la entidad azulgrana de manera contundente, dando además la razón al Atlético de Madrid.

La postura del Barcelona por la decisión en la acción de Marc Pubill

En este sentido, Hansi Flick valoró el no penalti señalado a Marc Pubill en el duelo del Camp Nou: "No sé qué pasa en la situación en la que el portero inicia el juego y el defensa lo detiene con la mano y luego vuelve a jugar. Para mí, es una tarjeta roja clara. O doble amarilla, y entonces hay tarjeta roja y penalti. Quizá habría cambiado todo totalmente, pero creo que pueden explicar por qué no fue así".

Además, Rafa Yuste, presidente interino del Barcelona, también hizo balance de la acción de la polémica: "Estamos haciendo una valoración interna de lo que pasó el miércoles en el Camp Nou. Como presidente, y con los avances tecnológicos del VAR, que no se pueda apreciar una acción como la que vio todo el mundo, me sorprende. No estamos hablando de tres puntos, sino de una competición muy importante como la Champions".

Simeone, sin Marc Pubill para el choque decisivo del Camp Nou

Por su parte, Simeone optó por el "sentido común" minutos después de conseguir una victoria en el Camp Nou que les daba ventaja para el encuentro de vuelta de hoy en el Metropolitano: "Si estaba lejos de la jugada de Giuliano, aún estaba más de la otra. Si el jugador y el árbitro interpretaron que empezaba la jugada es sentido común del juego. Luego podemos buscar todas las situaciones que queramos".

Por otro lado, Marc Pubill vio la tarjeta amarilla en los últimos compases de la primera parte, por lo que será baja para el decisivo encuentro ante el Barcelona, ya que era uno de los apericibidos en el Atlético de Madrid. Por ello, Simeone apunta a alinear a Lenglet y Le Normand, únicos centrales disponibles ante las bajas de Hancko, Giménes y el ex del Almería.

El comunicado de la UEFA pronunciándose por el no penalti a Marc Pubill

De esta manera, la UEFA se ha pronunciado en el día de hoy tras la protesta del Barcelona por el no penalti de Marc Pubill: "Tras el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA, disputado el miércoles 8 de abril de 2026 entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, el FC Barcelona presentó una protesta relacionada con una decisión arbitral. El 13 de abril de 2026, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA declaró la protesta inadmisible".

Esta fue una de las polémicas de las que está dando de qué hablar todavía por el Barcelona - Atlético de Madrid. No obstante, el conjunto azulgrana, y concretamente Hansi Flick, se quejaron por el estado del césped del Metropolitano, durante la sesión de entrenamiento que llevó a cabo el equipo culé en el día de ayer. Por ello, la UEFA también le ha respondido a la entidad azulgrana por sus quejas al respecto.