Cerezo prepara un golpe de efecto con Julián: "Se quedará con nosotros mucho tiempo"

El presidente del Atlético de Madrid espanta cualquier tipo de rumor de salida y contraataca con una oferta de renovación al alza

Nombre propio del momento, Julián Álvarez se destaca como el jugador deseado por el Barça y la perla a mantener por el Atlético. No es la primera vez que ambos clubes entran en guerra por un futbolista de primer nivel que despunta como rojiblanco y se convierte en objetivo culé. Ya ocurrió con Antoine Griezmann en su día, con Arda Turan anteriormente o con Julio Salinas a finales de los 80.

En todas estas batallas de mercado, la postura del Atlético siempre fue la misma: es nuestro jugador y no está en venta. Fiel a esta política, Enrique Cerezo ha vuelto a hablar de la posible salida del argentino descartando por completo semejante posibilidad.

Tajante con la continuidad de Julián

El presidente del Atlético ha analizado la actualidad de su equipo en una entrevista en Flashscore en la que abordó distintos asuntos clave como el rendimiento del equipo en la eliminatoria europea, el futuro de Diego Pablo Simeone y, especialmente, la continuidad de Julián Álvarez, sobre la que fue tajante.

En relación al delantero argentino, una de las figuras más destacadas del equipo en los últimos compromisos, Cerezo no dejó lugar a dudas sobre su futuro a medio y largo plazo en el club. Tras su brillante actuación en el partido de ida, el dirigente rojiblanco elogió su rendimiento y despejó cualquier tipo de especulación. "Sí, hizo un gran partido. Y sí, se quedará con nosotros mucho tiempo".

De este modo, el Atlético descarta por completo cualquier escenario de salida de su jugador, reafirmando su apuesta por uno de los futbolistas llamados a marcar diferencias en el proyecto deportivo.

Se prepara una oferta de renovación

De hecho, no se descarta un golpe de efecto colchonero con una oferta de renovación al alza para la 'Araña'. Según informó Matteo Moretto, la continuidad de Julián es un asunto que está encima de la mesa del Atlético y ya se está empezando a hablar de una propuesta que elevaría su cláusula de rescisión de los 500 a 1.000 millones de euros, toda vez que hay clubes dispuestos a desembolsar cerca de 100 millones de euros por el internacional argentino. No obstante, las negociaciones para el alargue de su contrato aún no han comenzado.

Hay Simeone para rato

En esta misma línea, Cerezo se refirió también al futuro de Diego Pablo Simeone, otro de los nombres propios que centra la atención en las oficinas. Ante cualquier debate sobre su figura, el presidente fue rotundo en su respaldo al técnico, descartando cualquier tipo de cuestionamiento interno. "No creo que pueda haber críticas a Simeone. Nosotros, desde luego, no tenemos ninguna. Es un gran entrenador y estamos muy contentos con él". Además, al ser preguntado por su continuidad, reforzó aún más su postura de que todavía queda 'Cholo' para rato. "Espero que sí. De hecho, estoy seguro de que así será".

Quien no continuará será Antoine Griezmann, uno de los referentes históricos del equipo, al que elogió por su trayectoria y aportación al club. "Sí, Antoine es un gran campeón, estamos muy contentos de tener un jugador con su calidad. El día que se vaya del Atleti le homenajearemos con una despedida digna de lo que es y ha sido para el club".

Por último, el presidente evitó entrar en polémicas arbitrales, manteniendo su postura habitual sobre este asunto. "No me gusta hablar de los árbitros. Como saben, porque no es la primera vez que lo digo, no me gusta el VAR. Soy de la opinión de que los árbitros deciden en función de lo que ven y hay que dejarles trabajar en paz".