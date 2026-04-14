Los 14 apercibidos de Atlético y Barça que podrían perderse la semifinal

La UEFA 'limpia' el contador de tarjetas acumuladas a partir de semifinales, pero los que vean la amarilla en la vuelta de cuartos serán sancionados sin poder jugar la ida de la penúltima eliminatoria de la Champions

El factor disciplinario juega también un importante papel en el duelo entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Habrá que tener en cuenta las amonestaciones ya que pueden marcar destinos importante de cara a lo que está por venir, al menos para el equipo que resulte clasificado.

Y es que hasta 13 jugadores y un entrenador llegan al partido de vuelta de los cuartos de final apercibidos de sanción, es decir, a una sola tarjeta amarilla de perderse la ida de las semifinales.

Giuliano, Le Normand, Lenglet, Ruggeri, Lamine, Fermín, Cancelo...

En el conjunto azulgrana, Lamine Yamal, Fermín López, Marc Casadó, Joao Cancelo y Gerard Martín están en esa situación límite. En el lado rojiblanco, la lista es aún más larga: Marcos Llorente, Giuliano Simeone, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Thiago Almada, Álex Baena, Pablo Barrios, Matteo Ruggeri también están al borde de la sanción, una lista a la que se suma el técnico Diego Pablo Simeone, quien también podría perderse la ida de unas hipotéticas semifinales si ve amarilla.

Aquí es donde entra en juego una norma clave de la UEFA que muchas veces genera dudas y que conviene tener matizada: las tarjetas amarillas se 'limpian' al finalizar los cuartos de final, pero las sanciones no desaparecen.

La norma que muchos confunden

Explicado de forma sencilla: la UEFA borra el contador de tarjetas amarillas acumuladas una vez terminan los cuartos de final. Es decir, cualquier jugador apercibido que no vea la amarilla en el partido de vuelta de cuartos pondrá su contador a cero, por lo que pisará las semifinales sin riesgo de sanción por acumulación. Sin embargo, la sanción no se limpia. Es decir, si un apercibido ve amarilla en este encuentro de vuelta será sancionado para la ida de semifinales. Conviene tener en cuenta la diferencia.

La norma de 'limpiar las tarjetas' en semifinales es muy positiva porque evita que futbolistas se pierdan una hipotética final por una simple acumulación de amonestaciones. Un jugador solo podría perderse el último partido del torneo si es expulsado con tarjeta roja directa o por una sanción grave en semifinales, no por acumulación de amarillas. Sin embargo, hay que tener en cuenta el matiz porque es importante recordarlo: Si un jugador que está apercibido ve una tarjeta amarilla en este partido de vuelta de cuartos, sí será sancionado. Más vale no olvidarlo. Es decir, se perderá la ida de semifinales aunque después su contador quede a cero, pero la sanción se cumple igualmente.

Este detalle convierte el partido en un auténtico ejercicio de equilibrio. Los futbolistas deben competir al máximo en un encuentro decisivo, pero al mismo tiempo sabiendo que cualquier acción mal medida puede dejarles fuera de una aún mayor.

En definitiva, el choque entre Atlético y Barça no solo define quién sigue adelante en la Champions, sino también qué jugadores estarán disponibles en el siguiente paso. En una eliminatoria tan igualada y con tanto en juego, estos pequeños detalles reglamentarios pueden acabar teniendo un peso enorme, aunque también es cierto que este es ahora un problema menor para rojiblancos y azulgranas. Lo importante para ambos es estar en semifinales, sea como sea.