Carlos Alcaraz - Virtanen, en directo el partido de octavos de final del Trofeo Conde de Godó 2026

El murciano se estrena con un rival que llega de la ronda previa, el finlandés Otto Virtanen. Y si quiere ser de nuevo el número uno del mundo no puede perder ni un sólo partido en este certamen

¡Buenas tardes! Comenzamos nuestra retransmisión en directo del debut de Carlos Alcaraz en el torneo Conde de Godó 2026, donde se enfrentará en primera ronda ante el finlandés Otto Virtanen

Carlos Alcaraz y Otto Virtanen nunca se han enfrentado entre sí y aunque por ranking, el español parte como claro favorito, el nórdico tiene un mayor recorrido en el torneo al llegar procedente de la fase previa

El español Carlos Alcaraz ha afirmado que "la batalla por el número uno" de la ATP es "una motivación extra" para afrontar su participación en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, donde debutará este martes ante el finés procedente de la fase previa Otto Virtanen.

Ganador en 2022 y 2023 y finalista en 2025, Carlos Alcaraz ha admitido que tiene subrayado en rojo el abierto de la capital catalana."Barcelona es uno de los torneos más especiales que tengo marcados en mi agenda", ha asegurado Alcaraz, quien el año pasado sufrió una lesión en la final con Rune que le impidió luego disputar el Masters 1000 de Madrid.Al respecto, el murciano ha apuntado que "el tenis es a veces imprevisible" y que no puede pensar en dosificarse en la pista, sino en ofrecer su mejor nivel en cada partido y luego pensar en recuperarse lo mejor posible.

ni con ninguna molestia importante, y la lesión llegó en la final de repente. Así que lo mejor es ir día a día y escuchar mi cuerpo. Y, a partir de ahí, hacer las cosas de la mejor manera para aguantar bien este torneo, no tener ningún dolor, y estar en Madrid y en los torneos siguientes", ha concluido.

A Carlos Alcaraz sólo le vale ganar

Y si alguien piensa que no le ha importado cederle su cetro de la ATP a Sinner se equivoca, porque lo primero que ha hecho Carlos nada más llegar a Barcelona ha sido sacar la calculadora para ver cuántos puntos necesita para volver a sentarse en él al término de esta semana: "He visto que tengo que ganar el torneo aquí si quiero recuperar el número uno. La batalla por el número uno que estamos teniendo Jannik (Sinner) y yo es muy bonita y probablemente sea una motivación extra para ganar aquí".Sin embargo, Alcaraz ha querido dejar claro que liderar el ranking del circuito profesional no es su principal objetivo, sino "seguir el camino trazado e intentar seguir mejorando" para poder ser aún más competitivo.

Y no ha escondido la "admiración" que siente por Sinner, quien le sirve además "de referencia" para evolucionar como tenista: "Él es uno de los jugadores que me hace darme cuenta de mis debilidades y me hace ser mejor cada día"."Precisamente una de las grandes cosas que sacamos en positivo de la derrota de ayer, fue la charla que tuvimos con todo el equipo después del partido. Ahí, pusimos las cosas encima de la mesa y todos llegamos al mismo punto: el de que aún podíamos mejorar más cosas, pequeños golpes, pequeños detalles", finalizó en la previa de este encuentro..