La nueva 'pretendienta' de Carlos Alcaraz tras Emma Raducanu

Tras participar con la británica en el dobles mixto del US Open, el murciano ha recibido un mensaje de otra tenista de la WTA para intentar cumplir su sueño

Todos y todas las tenistas de ambos circuitos quieren jugar contra o con Carlos Alcaraz. Y, además, el carácter del murciano provoca admiración en casi todos ellos. Su simpatía y su saber perder hacen que, por ahora, tenga muy pocos enemigos o detractores en el mundo del deporte. Además, el de El Palmar es de esas personas a las que les cuesta decir que no y acepta todo reto que le pongan por delante, así como todas las invitaciones con las que pueda cumplir si el calendario se lo permite.

Y viendo esto, le ha salido una nueva 'pretendienta' compartir pista. Tras competir con Emma Raducanu en el dobles mixto del US Open y en otras exhibiciones, el tenista español ha recibido un nuevo ofrecimiento para formar pareja en dicha modalidad.

Se trata de Alexandra Eala, una joven tenista de 20 años que es una de las promesas del circuito WTA. Actualmente se encuentra en Alemania, donde mañana debutará ante Leylah Fernández en el WTA 500 Stuttgart. Y en el media day del torneo le preguntaron sobre con qué tenista le gustaría disputar un dobles mixto a lo que la filipina respondió con tres nombres: "Me encantaría jugar con Djokovic o con Alcaraz, aunque Joao Fonseca también sería una gran opción porque atrae a muchos aficionados".

El mensaje ya lo ha recibido Carlos Alcaraz a buen seguro. Ahora habrá que ver si el tenista levantino levanta el teléfono como en su día hiciera con Raducanu y termina formando pareja durante este mismo curso. Aunque la deportista asiática ha dejado claro también que con Djokovic o Joao Fonseca también le haría mucha ilusión competir. O dicho de otro modo, lo que quiere es que la vean los máximos espectadores posibles y sabe que con ellos tres eso está asegurado.

Entre Carlos Alcaraz y Sinner no puede haber rivalidad

Es imposible que haya rivalidad entre las dos primeras raquetas del mundo. Se llevan demasiado bien como para que la haya. Ambos se alegran del éxito del otro y hasta casi comparten las mismas fiestas cuando ganan algún torneo.

Lo último que refleja dicha relación de amistas profunda se ha visto en Montecarlo, donde el español presenció en directo la celebración íntima de Sinner, donde el italiano cumplió con la tradición de hacer un salto a la piscina del Montecarlo Country Club desde un trampolín. Y el murciano no quiso perdérselo.

Sinner confiesa por qué le ganó a Carlos Alcaraz en Montecarlo

El italiano Jannik Sinner confesó en TennisChannel y Zigo las tres claves que le dieron la victoria frente a Carlos Alcaraz en el ATP Masters 1000 Montecarlo 2026. El de San Candido apuntó que el ambiente fresco y húmedo en que se desarrolló el partido fue importante, ya que limitó el bote de la pelota al tocar el suelo. Por otro lado, el recuper el break con el que empezó ambos sets fue determinante para su confianza, así como su buen rendimiento al saque en el tiebreak del primer parcial.

Carlos Alcaraz ya tiene fecha y hora para estrenarse en el Conde de Godó

Y para recuperar lo antes posible su cetro perdido en el ranking, Carlos Alcaraz ya se encuentra mentalizado y preparado para estrenarse este martes 14 de abril en el ATP 500 Barcelona Open 2026. El murciano debuta ante el finlandés Otto Virtanen en el tercer turno de la Pista Rafa Nadal, no antes de las 16:00 hora española.