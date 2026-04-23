El Celta de Vigo se conjura tras caer ante el Barcelona: Fer López, Pablo Durán y Jutglá apuestan por el cambio

Los jugadores olívicos trataron de sacar lo positivo de la derrota ante los de Flick y no dudaron lo más mínimo sobre el cambio de dinámica en las próximas jornadas

El Celta de Vigo necesita una victoria para romper la dinámica negativa en la que se ha metido el equipo de Claudio Giráldez en los últimos cuatro partidos oficiales. El Celta de Vigo sumó este pasado miércoles su cuarta derrota consecutiva entre Liga y Europa League. La última ante el Barcelona le ha costado a los celestes salir de los puestos europeos.

Tras el encuentro, el mensaje general de los jugadores del Celta de Vigo era de optimismo de cara al tramo final de temporada. Fer López y Javi Rueda coincidieron en que el partido ante el Barcelona fue bueno pero que una acción individual como la del penalti marcó el resultado final.

Pablo Durán apela a la calidad del Barcelona

Pablo Durán explicó que la calidad del Barcelona fue decisiva para que el Celta se fuese de vacío del Camp Nou: "En la primera parte estuvimos muy bien, tuvimos ocasiones, empezamos muy bien el partido. Ellos el único tiro a puerta que hicieron fue el de Roony al final. Estos partidos se deciden en las áreas, sabemos que tienen mucha calidad y que pueden desequilibrar el partido en un momento".

Siguiendo con el nivel mostrado por el Celta de Vigo, Pablo Durán reconoció que en el segundo tiempo les costó más aunque se marcharon satisfechos con el trabajo hecho: "La segunda parte nos costó más porque estuvimos mucho más tiempo en bloque bajo, no podíamos salir con tanta facilidad pero fue un partido muy serio del equipo. Nos fuimos de vacío pero estoy contento con el trabajo de todos".

Insistió Pablo Durán en el mensaje de que la situación del Celta iba a cambiar: "Estoy seguro que si seguimos así vamos a sacar esto adelante. No entró la pelota pero hay que estar contentos con el trabajo. No nos conformamos con esto, es una derrota. No estamos contentos pero sí orgulloso por mis compañeros, por el trabajo que han hecho y estoy seguro que la mala racha se va a acabar".

Javi Rueda y Jutglá confían en el Celta de Vigo

Javi Rueda comentó que de cara al futuro, el partido ante el Barcelona servirá de mucho a los vigueses: "Creo que el partido que hicimos ante el Barcelona será positivo cara al futuro, el equipo dio la cara contra el que está siendo el mejor equipo de la temporada. Hay que estar contentos y quedarse con lo positivo". El canterano también deseó que de cara al final de temporada les aguanten las fuerzas: "Esperemos que nos dé fuerzas para lo que resta de temporada y enganchar una buena dinámica. Si algo nos caracteriza es que creemos en lo que hacemos, creemos el uno en el otro. No se pueden bajar los brazos. Esperemos que el domingo se haga un buen partido y podamos sacar puntos".

Por último Jutglá habló de las dinámicas, esa en la que el Celta de Vigo está metido en las últimas semanas y que solo le sirve para perder: "A veces las dinámicas están ahí por algo y a la que entren los goles y llegue la primera victoria seguro que cambiará todo. La Liga está muy competida, eso le da emoción al espectador y nosotros vamos a pelear hasta el final".