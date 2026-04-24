Balaídos se le atraganta al Celta de Vigo en LaLiga EA Sports

El cuadro celeste es el peor local en lo que va de temporada en Primera división con solo 17 puntos tras 16 jornadas. El pasado curso a estas alturas sumaba casi el doble de puntos (30) y siete goles menos en contra

El Celta de Vigo no está sacando los puntos en Balaídos como se esperabaImago

El Celta de Vigo dio un importante paso atrás el pasado miércoles en su lucha por conseguir su segunda clasificación europea consecutiva de la mano de Claudio Giráldez. Los gallegos cayeron en el Spotify Camp Nou por un ajustado 1-0 y al término del encuentro, Giráldez se mostró satisfecho en cierto modo por la evolución del equipo en defensa.

El Celta de Vigo se plantó en el Camp Nou con una racha de 15 goles en contra en los últimos cinco encuentros oficiales. A pesar de la derrota, el Celta de Vigo está siendo mejor lejos de Balaídos que al calor de su público. Los de Giráldez han sumado 27 puntos a domicilio por 17 como locales.

El Celta de Vigo baja el nivel drásticamente en Balaídos

El Celta de Vigo está prácticamente calcando los números del pasado curso. Sin ir más lejos, el Celta de Vigo sumaba la pasada temporada a estas alturas 43 puntos, solo uno menos que los 44 de la actualidad. Pero si nos adentramos más en esos 44 puntos que suma el Celta de Vigo en la actualidad, se observa que el reparto en relación a los conseguidos en Balaídos y los logrados a domicilio no son para nada similares.

El Celta de Vigo convirtió Balaídos el pasado curso en un auténtico fortín. Así, tras 32 jornadas disputadas, los de Claudio Giráldez sumaban en 16 encuentros como local un total de 30 puntos gracias a nueve triunfos, tres empates y solo cuatro derrotas.

En ese momento de la pasada temporada el Celta de Vigo era el quinto mejor local de toda LaLiga EA Sports, solo por detrás de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club. En lo que a goles se refiere, el Celta de Vigo había encajado solo 17 goles en contra como local y había marcado 25.

Estos buenos números del Celta de Vigo contrastan con los que están teniendo los celestes este curso como locales. Después de 32 jornadas disputadas, 16 de ellas en Balaídos, el Celta de Vigo solo ha podido sumar 17 puntos de los 48 que ha peleado al calor de su público.

Solo cuatro victorias en 16 partidos ha podido sumar el Celta de Vigo además de cinco empates y siete dolorosas derrotas. En lo que a goles se refiere, el Celta de Vigo también ha visto como el fortín del pasado curso con solo 17 goles en 16 encuentros, ha pasado a encajar 24.

Los puntos del Celta de Vigo se alejan de Balaídos

Teniendo en cuenta los dos puntos anteriores en los que apuntábamos que el Celta tiene un punto más que el año pasado y ha bajado su volumen en Balaídos, lo normal es que la tendencia haya girado hacia un mayor botín a domicilio. Si el Celta el pasado curso a estas alturas solo sumaba 13 puntos como visitante, este año Giraldez ha sabido convertir a los celestes en el tercer mejor equipo a domicilio con 27 puntos en 16 partidos. Solo Real Madrid con 30 y Barcelona con 31 superan al Celta de Vigo de Claudio Giráldez.