Abel Caballero, alcalde de Vigo, anuncia una importante obra que afectará a Balaídos

El edil de la ciudad viguesa anunció "una intervención de gran envergadura en las infraestructuras de saneamiento existentes" que consistirán en el retranqueo de los colectores paralelos a la grada de tribuna del estadio del Celta de Vigo

El Celta de Vigo estará presente en el Mundial de 2030 que organiza España junto a Marruecos y Portugal. El cuadro celeste verá como en su casa, el Estadio de Balaídos, se acogerán encuentros de la cita mundialista que se dará en España dentro de unos cuatro años. Para que esto suceda, el Estadio de Balaídos está llevando a cabo una serie de reformas.

Este pasado jueves, el alcalde de Vigo, Abel Caballero anunció que hoy viernes la junta de gobierno aprobará el retranqueo de los colectores paralelos de saneamiento que se encuentran en el entorno de la grada de Tribuna de Balaídos. El edil de la ciudad viguesa informó que estas obras son una parte fundamental para el acondicionamiento del Estadio de Balaídos de cara al Mundial de 2030.

Abel Caballero anuncia obras en el entorno de Balaídos de cara al Mundial 2030

Abel Caballero dejó claro que las obras que se van llevar a cabo en el entorno de Balaídos serán de una envergadura importante: "Forma parte importantísima de las obras necesarias en el campo de Balaídos para el Mundial de fútbol del año 2030. Y va a ser una intervención de gran envergadura en las infraestructuras de saneamiento existentes".

La obra requerirá un volumen de excavación de unos 8.500 metros cúbicos según ha detallado el propio Abel Caballero y "esta actuación se entiende como la continuación natural de las obras ejecutadas en el año 2025 en el entorno del acceso a las pistas de atletismo de Balaídos", declaró el propio alcalde de la ciudad de Vigo.

Los colectores que se retranquearán en el entorno de la grada de Tribuna de Balaídos pertenecen a los ríos Lagares y Fragoso tal y como indicó el propio Abel Caballero: "Dos grandes colectores, uno del río Lagares y uno de Fragoso que discurren paralelos, muy pegaditos a la grada de Tribuna".

Balaídos pasará a tener 43.000 espectadores

Informó Abel Caballero que esta obra significará el "principio" de la nueva grada de Tribuna de Balaídos y que tendrá un coste superior a los 2,8 millones de euros. Esta obra en el entorno de Balaídos la llevará a cabo la empresa Aqualia y tendrá una duración de 14 meses. Con la transformación de la grada de Tribuna de Balaídos, la casa del Celta de Vigo alcanzará una capacidad de 43.000 espectadores.

Anunció también Abel Caballero que el pago de esta importante obra correrá a cargo de la Diputación, de la Xunta de Galicia y del propio Ayuntamiento de Vigo. El edil mostró esperanzas en que la Xunta no ponga impedimentos a la hora de pagar la parte que le pertenece: "Vamos a ver si lo pagan o si siguen en este empecinamiento de que Vigo no sea sede del Mundial".