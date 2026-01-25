Partidario de "Sergio Ramos y la Tercera Vía", Caparrós se moja sobre la venta del Sevilla FC: "A ver si lo que se oye se hace realidad"

En una entrevista en Bilbao con motivo del Sevilla - Athletic, el presidente de honor nervionense explica los motivos de la crisis y las posibles soluciones, además de opinar sobre la guerra entre los Del Nido y de responder a las comparaciones con el buen nivel del Betis

El presidente de honor del Sevilla FC, Joaquín Caparrós, ha concedido este fin de semana una entrevista con motivo del choque que disputaron los dos equipos más importantes para el utrerano en su dilatada carrera como entrenador. Desde Bilbao querían conocer detalles sobre la convulsa situación institucional que viven en el barrio de Nervión y le han preguntado por ello al que durante cuatro temporadas fuera técnico del Athletic Club, quien ha accedido a dar su opinión al respecto y lo ha hecho con bastante sinceridad.

Caparrós ha intentado explicar los motivos por los que en el Sevilla FC se ha llegado a una crisis económica tan lacerante como la actual, ha opinado de manera neutral sobre la 'guerra' en el seno de la familia Del Nido (hijo contra padre) y ha soprendido mojándose hasta el punto de hacer campaña por una candidatura que a su juicio sería la ideal para hacerse con el control de la unidad: que sea sevillana y sevillista es el requisito indispensable para el utrerano, quien vota por Sergio Ramos o por la denominada 'Tercera Vía' que lideran los empresarios hispalenses Antonio Lappí y Fede Quintero.

La crisis económica y deportiva que sufre el Sevilla FC, según Joaquín Caparrós: motivos y soluciones

"La presión social te lleva muchas veces a equivocarte. Tienes que meterte en Champions y necesitas futbolistas de ese nivel con salario muy alto y contratos largos. Pero el año que no te metes, económicamente se nota. Hay un bajón (en los ingresos) pero los contratos hay que mantenerlos y si en vez de un año son dos años... Y luego, un tema social que influye mucho, es el accionarial. Hay una lucha accionarial que todavía no está clara, que si te vendo, que si compro, que si tal... Es muy complicado", ha comenzado relatando Caparrós en una entrevista a El Correo en la que también reclamó la renovación de Ernesto Valverde por el Athletic a pesar de los malos resultados en esta 25/26.

¿Cómo puede salir el Sevilla FC de esta situación tan preocupante?

"Primero hay que llegar a la tranquilidad, a la paz social. Luego potenciar la cantera, que ahora Matías Almeyda y el director deportivo están sacando chicos y trabajando bien porque hay muchísimo talento. Pero sobre todo que llegue la paz social. Los éxitos del Sevilla FC se han basado siempre en una buena gestión deportiva, pero sobre todo en ser una familia. Ésa es la gran ventaja que tiene el Athletic, que es una familia. Pasan las elecciones y luego lo que pesa es el escudo. Yo he vivido unas elecciones en Bilbao en la que a Macua 'lo mataron', entre comillas, pero le he visto tan amigo con sus rivales en actos posteriores".

¿Cómo se soporta que el peor momento del Sevilla FC coincida con el mejor del Real Betis?

"No gusta, pero hay que convivir con ello. Son muchísimos años en los que el Betis ha tenido que ver cómo el Sevilla iba creciendo, pero ahora hay que fijarse en uno mismo y ser muy autocrítico. Pero por encima de todo, la paz social, que es lo que te va a dejar trabajar con mayor tranquilidad".

Las rencillas entre José María del Nido Benavente y José María del Nido Carrasco

"No, no he intentado mediar porque es una situación complicada. Yo he tenido la suerte de estar de entrenador con los dos como presidente y también con Pepe Castro. José María (Sénior) es un presidente que hizo crecer mucho al Sevilla FC. Y Júnior intenta que haya esa paz. A ver si lo que se oye por ahí se lleva a la realidad".

Los requisitos de Caparrós para definir al comprador ideal para el Sevilla FC

Al espetar ese 'A ver si lo que se oye por ahí se hace realidad', Caparrós fue insistido en ese tema y le recordaron que lo que suena es una posible compra por parte de un grupo inversor norteamericano que tiene en Sergio Ramos a su cabeza visible. "Bueno, están tanto él (Ramos) como los de 'Tercera Vía', que son gente de Sevilla. Es importante que lo compre gente de Sevilla que conozca la idiosincrasia del club", se ha mojado el utrerano, actual presidente de honor de la entidad.