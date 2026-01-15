La reunión de Sergio Ramos con accionistas del Sevilla: sin Del Nido Benavente, con Pérez Solano al mando, "sensaciones positivas"... y el freno echado

Sergio Ramos llega a Sevilla para formalizar su propuesta para comprar el paquete mayoritario de acciones del club en una reunión calificada de productiva en la que, sin embargo, no ha tenido carácter oficial al existir un compromiso de exclusividad con otro postor extranjero

La noticia del día en la siempre convulsa actualidad informativa del Sevilla FC tiene un clarísimo nombre propio que es el de Sergio Ramos García y no tiene nada que ver con este inmóvil mercado invernal de fichajes, por mucho que, echando un ojo a la defensa de Matías Almeyda, resulte inevitable mezclar churras con merinas especulando con un 'Ya que está aquí y actualmente no tiene equipo, que se quede'.

No obstante, su visita de este jueves a la ciudad ha sido para reunirse con algunos de los principales accionistas de la entidad de cara a poder exponer de viva voz el proyecto que encabeza para aspirar a comprar el club bajo el respaldo de un potente inversor americano. Las sensaciones han sido muy positivas, pero por el camino han dejado algunas pistas que auguran un proceso mucho más lento de las intenciones que a priori albegan el camero y sus socios.

Sergio Ramos expone su oferta a los accionistas del Sevilla FC, quienes aún no pueden negociar oficialmente con él

ESTADIO Deportivo ha sido testigo directo del aterrizaje en el aeropuerto de Sevilla del aún activo central de 39 años, que ha llegado en compañía de varios rostros conocidos. Principalmente, tanto el de su hermano y representante, René Ramos, como el del abogado Julio Senn, un conocido exdirectivo del Real Madrid que ha sido elegido para representar los intereses del que a día de hoy es el mayor pujante por el control de la sociedad y que ya posee experiencia reciente al liderar el proceso de compra de las acciones del Real Valladolid que poseía Ronaldo Nazario, excompañero del central campeón del mundo.

"Conclusiones muy positivas" y trabas evidentes

Este periódico también ha podido confirmar de primera mano que, escasos minutos después de tomar tierra, se ha producido una reunión con importantes accionistas del Sevilla FC en el hotel NH Collection de la ciudad hispalense en la que ha quedado muy claro que la oferta de los Ramos va muy en serio y que la intención es jugar una partida rápida con todas las cartas sobre la mesa. No va a amagar ni pretende jugar con la 'ojana'. Esta es la oferta y se hace o no se hace. Según la información ampliada por la Cadena SER, la cita ha durado en torno a las dos horas y ha estado presidida por Alberto Pérez Solano como portavoz de los accionistas allí presentes, con conclusiones "muy positivas" esgrimidas por ambas partes aunque con trabas evidentes.

Para preparar este cónclave, el miércoles hubo un reunión previa en el Alfonso XIII con distintas opiniones sobre la mesa, desde los que ya eran partidarios de vender en la primera negociación con aquel fondo norteamericano que acabó retirándose hasta los que aún siguen manteniéndose reacios a traspasar sus acciones y siguen amagando con aguantar hasta 2027.

De la condición de moderador asignada a Pérez Solano cabía ya deducir la ausencia de José María del Nido Benavente, una baja confirmada luego por varias fuentes y un dato significativo, al ser una voz decisiva en el proceso por su condición de máximo accionista a título individual. Hasta hace poco, decía no tener noticia alguna al respecto, lo mismo que el también pujante Antonio Lappí.

Los tiempos en la negociación de Sergio Ramos y los accionistas del Sevilla FC

Esa es una de las pistas que no auguran inminencia en la negociación con Sergio Ramos. Otra, aún más clarificadora de la escasa velocidad a la que avanza el reloj de arena, es que la oferta presentada por el camero no puede contar con el período de exclusividad que todo ofertante reclama, debido a que ahora mismo hay otro fondo inversor con ese privilegio. Alguien a quien, a buen seguro, no le gustará leer las noticias de la reunión de hoy a ojos de todo el mundo por mucho que sean traducidas como meros encuentros de tanteo sin carácter oficial.

Hasta que no acabe ese plazo para el otro posible comprador -hay hasta nueve propuestas sobre la mesa- no podría empezar la fase de estudio por parte del grupo de Sergio Ramos. Poniendo que se llegase hasta este punto, los tiempos dependerían del grado de análisis y fiscalización sobre los números de la entidad.

Dicho de otro modo, de si se fían de la 'Due diligence' encargada a una empresa externa por el anterior ofertante americano, o si decide realizar una nueva auditoria por su cuenta. Hasta ahora, a su favor de Sergio Ramos juega el hecho de ser la única candidatura que cuenta con una clara cabeza visible y de haber presentado la cifra más alta a día de hoy. Se hablan de más de 400 millones de euros, pero en principio -y como es lógico- todas las ofertas exigen incluir la deuda.